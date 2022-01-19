Перед судом по делу Порошенко в Киеве начались жесткие столкновения (видео)
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Под судом собралось уже более сотни человек.
В Киеве возле здания Печерского суда начались подготовления к продолжению судебного заседания по избранию меры пресечения бывшему украинскому президенту Петру Порошенко. Заседание должно начаться в 14:00. К суду уже стягиваются силовики и сторонники экс-главы государства.
Как сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий, между правоохранителями и прибывшими поддержать Порошенко произошли разногласия в результате чего была толчея и стычки.
Судебное заседание началось 17 января, по прибытию Порошенко в Украину из Польши.
За два часа до начала заседания 19 января силовики преобладают возле здания суда. Предварительно, причиной разногласий между ними и митингующими стало желание установить печки и зажечь огонь в бочках.
Фото, видео: Ян Доброносов, "Телеграф".
Сообщается о применении слезоточивого газа.
Сбор партия "Евросолидарность" назначала на 13:00. Точное количество предполагаемых участников митинга неизвестно. На месте уже больше сотни человек.
Петра Порошенко подозревают в госизмене. Требование прокуратуры по мере пресечения — арест на 2 месяца с возможностью выхода под залог. Имущество Порошенко уже было арестовано несколькими неделями ранее.
Как писал "Телеграф", "угольное дело" по которому проходит экс-президент, касается закупок топлива в ОРДЛО. В нем также фигурирует нардеп Виктор Медведчук.
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