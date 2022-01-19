Укр

Перед судом по делу Порошенко в Киеве начались жесткие столкновения (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
501
Ситуация у здания суда Новость обновлена 19 января 2022, 12:57
Ситуация у здания суда

Под судом собралось уже более сотни человек.

В Киеве возле здания Печерского суда начались подготовления к продолжению судебного заседания по избранию меры пресечения бывшему украинскому президенту Петру Порошенко. Заседание должно начаться в 14:00. К суду уже стягиваются силовики и сторонники экс-главы государства.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий, между правоохранителями и прибывшими поддержать Порошенко произошли разногласия в результате чего была толчея и стычки.

Конфликт между сторонниками Порошенко и силовиками
Конфликт между сторонниками Порошенко и силовиками
Полиция в защитных шлемах
Полиция в защитных шлемах
Митингующие установили палатки
Митингующие установили палатки
К Печерскому суду прибыли правоохранители
К Печерскому суду прибыли правоохранители
Участники митинга в защиту готовятся
Участники митинга в защиту готовятся

Судебное заседание началось 17 января, по прибытию Порошенко в Украину из Польши.

Автозаки наготове
Автозаки наготове

За два часа до начала заседания 19 января силовики преобладают возле здания суда. Предварительно, причиной разногласий между ними и митингующими стало желание установить печки и зажечь огонь в бочках.

Фото, видео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Сообщается о применении слезоточивого газа.

Сбор партия "Евросолидарность" назначала на 13:00. Точное количество предполагаемых участников митинга неизвестно. На месте уже больше сотни человек.

Петра Порошенко подозревают в госизмене. Требование прокуратуры по мере пресечения — арест на 2 месяца с возможностью выхода под залог. Имущество Порошенко уже было арестовано несколькими неделями ранее.

Как писал "Телеграф", "угольное дело" по которому проходит экс-президент, касается закупок топлива в ОРДЛО. В нем также фигурирует нардеп Виктор Медведчук.

Теги:
#Киев #Печерский суд #Петр Порошенко
Ситуация у здания суда
Киев
Перед судом по делу Порошенко в Киеве начались жесткие столкновения (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ситуация у здания суда
Перед судом по делу Порошенко в Киеве начались жесткие столкновения (видео)
Дата публикации
Категория
Крещение в Киеве
Как украинцы празднуют Крещение: видео с высоты
Дата публикации
Категория
В 2022 году кредиты на жилье под 5% смогут получить около 30 тысяч граждан
В Украине запускают ипотеку под 5%, но получить ее не так просто: какие нюансы нужно знать
Дата публикации
Категория
У Сейшельских островов с Украиной - безвиз
СМИ нашли доказательства отдыха семьи Зеленского на Сейшелах: расследование (видео)
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко выступает перед сторонниками с крыльца Печерского райсуда Киева 17 января
В Киеве судят Порошенко: онлайн-трансляция, видео и реакция соцсетей