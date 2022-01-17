Порошенко заявив, що йому не вручали повістку до суду. А як же "Поїхали, **б твою мать"?

Слідчі ДБР кілька разів намагалися вручити експрезиденту підозру, однак політику вдавалося цього уникнути.

Печерський суд Києва у понеділок, 17 січня, розглядає справу колишнього президента України Петра Порошенка, якого звинуватили у державній зраді через торгівлю вугіллям на Донбасі. Сам Порошенко вважає обвинувачення безпідставними та заявляє, що жодних підозр йому не вручали, передає кореспондент "Телеграфу" із зали засідань.

П’ятий президент підкреслив, що підозру у справі про держзраду йому нібито не вручали, а сам він приїхав до суду без повістки.

"Судове засідання розпочалося з того, що суддя зізнався, що я не маю статусу підозрюваного, бо мені ніхто і ніколи підозру не вручав. Жодних доказів про це немає у прокурорів. Друге, що я самостійно без жодної повістки на підставі інформації, оприлюдненій у ЗМІ, добровільно прийняв рішення з’явитеся у залі суду для того, щоб з’ясувати усі деталі", — заявив Порошенко.

Слова Порошенка виглядають дещо дивними, оскільки 17 грудня під об’єктивами телекамер лідер "ЄС" втік від слідчих ДБР, які хотіли вручити п’ятому президенту повістку до суду. Тоді політик швидко вскочив в автомобіль і сказав водієві вже знамениту фразу "по*хали *б твою мать".

Вранці у понеділок, 17 січня, Порошенко повернувся до Києва рейсом з Варшави. На паспортному контролі у нього виникли проблеми, оскільки у політика нібито забрали документи. Втім, через деякий час їх повернули.

"ДБР продовжує брехати, оскільки воно сьогодні, очевидно, на чорне каже біле. Наприклад, коли вони стверджують, що мене на кордоні не затримували, хоча це бачили десятки журналістів на власні очі", — сказав з цього приводу Порошенко.

Журналістка Соня Кошкіна, яка прибула до Києва тим же рейсом, що й Порошенко, стверджує, що в аеропорту дійсно були представники ДБР, однак вручити повістку політику їм не вдалось. За її словами, лідера "ЄС" оточили його соратники, а слідчий, який намагався доступитись до Порошенка, впав, що дозволило опозиційному політику покинути будівлю терміналу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що засідання у справі Порошенка розпочалося із затримкою у 40 хвилин, а за 20 хвилин після початку оголосили перерву, щоб адвокати політика могли ознайомитися з матеріалами справи.