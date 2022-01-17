Суд у справі Порошенка: пряма трансляція із зали засідань

Адвокати колишнього голови держави заявили, що Порошенко не отримував підозру.

У понеділок, 17 січня, у Печерському суді Києва розпочалося засідання у справі п’ятого президента України Петра Порошенка, якого підозрюю у державній зраді. Старт засідання був запланований на 11:00 ранку, однак суддя почав розгляд справи на 42 хвилини пізніше.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на онлайн-трансляцію засідання.

Сторони обвинувачення та захисту вже почали висловлювати свої позиції. Зокрема, адвокати Порошенка зазначили, що вони про суд дізналися зі ЗМІ, однак прибули на нього вчасно. Крім того, Порошенко нібито не отримував документів про підозру.

Своєю чергою, Петро Порошенко заявив про спробу влади нав'язати йому безкоштовного державного адвоката, всупереч тому, що він уже має захисників. З цього приводу він має намір звертатися до суду.

Додамо, що запобіжний захід Петру Порошенку обирає суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов.

Нагадаємо, що Порошенко прибув у аеропорт "Київ" (Жуляни) зранку 17 січня за кілька годин до початку суду у його справі. Приїзд експрезидента перетворився на справжній "прорив" — політику довелося пробиратися через десятки правоохоронців та сотні журналістів. А під час своєї промови перед прихильниками та соратниками, які зібралися під будівлею аеропорту, він розповів про "червоні лінії", які нинішня влада встигла переступити.

Також "Телеграф" повідомляв, чому у Порошенка під час перевірки документів відібрали паспорт.