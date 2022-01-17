Суд по делу Порошенко: прямая трансляция из зала заседаний

Адвокаты бывшего главы государства заявили, что Порошенко не получал подозрения.

В понедельник, 17 января, в Печерском суде Киева началось заседание по делу пятого президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене. Старт заседания был запланирован на 11:00 утра, однако судья начал рассмотрение дела на 42 минут позже.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания.

Стороны обвинения и защиты уже стали выражать свои позиции. В частности, адвокаты Порошенко отметили, что они узнали о суде со СМИ, однако прибыли на него вовремя. Кроме того, Порошенко якобы не получал документы о подозрении.

В свою очередь, Петр Порошенко заявил о попытке власти навязать ему бесплатного государственного адвоката, вопреки тому, что у него уже есть защитники. По этому поводу он намерен обращаться в суд.

Добавим, что меру пресечения Петру Порошенко избирает судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов.

Напомним, что Порошенко прибыл в аэропорт "Киев" (Жуляны) утром 17 января за несколько часов до начала суда по его делу. Приезд экс-президента превратился в настоящий "прорыв" — политику пришлось пробираться через десятки правоохранителей и сотни журналистов. А во время своей речи перед собравшимися под зданием аэропорта сторонниками и соратниками он рассказал о "красных линиях", которые нынешняя власть успела преступить.

Также "Телеграф" сообщал, почему у Порошенко во время проверки документов отобрали паспорт.