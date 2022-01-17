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Порошенка раптово оголосили у розшук

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Петро Порошенко у залі суду Новина оновлена 17 січня 2022, 18:49
Петро Порошенко у залі суду

Адвокати кажуть, що вперше про це дізналися.

У Міністерстві внутрішніх справ України внесли п’ятого президента та нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка до списку осіб, які переховуються від слідства.

Відповідна інформація розміщена на сайті МВС.

В інформації міністерства зазначено, що Порошенко почав ховатися від слідства 24 грудня 2021 року, при цьому наголошується, що є дозвіл суду на затримання з метою приведення.

Адвокати політика пізніше заявили, що оголошення про розшук вбачають уперше.

Варто зазначити, що Порошенко 17 січня повернувся до України і одразу ж вирушив до Печерського суду Києва, де відбувається засідання у справі щодо постачання вугілля з окупованих територій у 2014 році.

Варто зазначити, що після повернення до Києва в аеропорту Жуляни у нього спробували забрати паспорт, проте пізніше його все ж таки повернули. Слідчі ДБР там намагалися вручити йому підозру, проте це їм не вдалося.

Правоохоронці підозрюють Порошенка у державній зраді у справі про торгівлю вугіллям із бойовиками ОРДЛО, натомість у "Європейській солідарності" кажуть, що це було влаштовано з метою прибрати його з політичної арени.

Теги:
#МВС #Петро Порошенко
Петро Порошенко у залі суду
Україна
Порошенка раптово оголосили у розшук
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Петро Порошенко у залі суду
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