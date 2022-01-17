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Повний абсурд: генерал пояснив, чого Зеленський домагається справою проти Порошенка

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Петро Порошенко повернувся до України 17 січня Новина оновлена 17 січня 2022, 17:55
Петро Порошенко повернувся до України 17 січня

У "Євросолідарності" вважають, що влада "розчищає поле для боротьби за політичне лідерство"

Суд над п’ятим президентом Петром Порошенком може вказувати на спроби влади прибрати його з політичної арени.

Про це розповів кореспондентові "Телеграфа" нардеп від партії "Європейська солідарність", генерал-лейтенант Михайло Забродський.

"Наразі складно передбачити, чим це засідання може закінчитися. Жодної абсолютно логіки, жодного змісту в позиції сторони звинувачення наразі не видно. Зовсім абсурдне посилання", — сказав він.

За його словами, звинувачення вказує, що якась компанія з Великої Британії могла вирішити питання з постачанням вугілля в Україну у 2014 році.

"І коли сторона захисту просить додати до матеріалів суду документи про те, що ця компанія має статутний капітал у 4 долари, тобто є конторою "Роги та копита", це можна зрозуміти", — зазначив він.

За його словами, сторона захисту Порошенка добивається того, щоб суд відкинув усі доводи сторони звинувачення та визнав справу політично-мотивованим тиском.

"Відсторонення від політичного життя України або обмеження лідера опозиції це цілком природний крок, щоб зачистити собі поле для боротьби за політичне лідерство і можливо за другий президентський термін", — сказав Забродський, відповідаючи на запитання про те, навіщо ця справа знадобилася чинній владі.

Михайло Забродський з 2015 по 2017 рік був командувачем ВДВ ЗСУ, а з 2017 по 2019 — Десантно-штурмовими військами ЗСУ. Має нагороду Героя України та звання генерал-лейтенанта. З 2019 року є народним депутатом від "Європейської солідарності".

Як повідомлялося раніше, вранці 17 січня Порошенко повернувся з відпустки та вирушив до Печерського суду Києва, де відбувається засідання з розгляду справи про постачання вугілля з непідконтрольних територій у 2014 році.

Теги:
#Київ #Суд #Петро Порошенко #Михайло Забродський
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