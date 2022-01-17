Укр

Полный абсурд: генерал объяснил, чего Зеленский добивается делом против Порошенко

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Петр Порошенко вернулся в Украину 17 января
Петр Порошенко вернулся в Украину 17 января

В "Евросолидарности" считают, что власть "расчищает поле для борьбы за политическое лидерство"

Суд над пятым президентом Петром Порошенко может указывать на попытки властей убрать его с политической арены.

Об этом рассказал корреспонденту "Телеграфа" нардеп от партии "Европейская солидарность", генерал-лейтенант Михаил Забродский.

"В настоящее время сложно предвидеть, чем это заседание может закончиться. Никакой абсолютно логики, никакого содержания в позиции стороны обвинения в настоящее время не видно. Совсем абсурдный посыл", — сказал он.

По его словам, обвинение указывает, что некая компания из Великобритании могла решить вопросы с поставкой угля в Украину в 2014 году.

"И когда сторона защиты просит добавить в материалы суда документы о том, что эта компания имеет статутный капитал в 4 доллара, то есть является конторой "Рога и копыта", это можно понять", — отметил он.

По его словам, сторона защиты Порошенко добивается того, чтобы суд отбросил все доводы стороны обвинения и признал дело политически-мотивированным давлением.

"Отстранение от политической жизни Украины либо ограничение лидера оппозиции это вполне естественный шаг, чтобы зачистить себе поле для борьбы за политическое лидерство и возможно за второй президентский срок", — сказал Забродский, отвечая на вопрос о том, зачем это дело понадобилось действующей власти.

Михаил Забродский с 2015 по 2017 год был командующим ВДВ ВСУ, а с 2017 по 2019 — Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Имеет награду Героя Украины и звание генерал-лейтенанта. С 2019 года является народным депутатом от "Европейской солидарности".

Как сообщалось ранее, утром 17 января Порошенко вернулся из отпуска и отправился в Печерский суд Киева, где проходит заседание по рассмотрению дела о поставках угля из неподконтрольных территорий в 2014 году.

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#Киев #Суд #Петр Порошенко #Михаил Забродский
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