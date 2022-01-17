Укр

Порошенко внезапно объявили в розыск

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Петр Порошенко в зале суда Новость обновлена 17 января 2022, 18:49
Петр Порошенко в зале суда

Адвокаты говорят, что впервые об этом узнали.

В Министерстве внутренних дел Украины внесли пятого президента и нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко в список лиц, которые скрываются от следствия.

Соответствующая информация размещена на сайте МВД.

В информации министерства указано, что Порошенко начал скрываться от следствия 24 декабря 2021 года, при этом отмечается, что имеется разрешение суда на задержание с целью приведения.

Адвокаты политика позже заявили, что объявление о розыске видят впервые.

Стоит отметить, что Порошенко 17 января вернулся в Украину и сразу же отправился в Печерский суд Киева, где проходит заседание по делу о поставках угля с оккупированных территорий в 2014 году.

Стоит отметить, что после возвращения в Киев в аэропорту Жуляны у него попытались забрать паспорт, однако позже его все же вернули. Следователи ГБР там же пытались вручить ему подозрение, однако это им не удалось.

Правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о торговле углем с боевиками ОРДЛО, вместе с тем в "Европейской солидарности" говорят, что это было устроено с целью убрать его с политической арены.

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#МВД #Петр Порошенко
Петр Порошенко в зале суда
Украина
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