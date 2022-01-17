Порошенко внезапно объявили в розыск
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Адвокаты говорят, что впервые об этом узнали.
В Министерстве внутренних дел Украины внесли пятого президента и нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко в список лиц, которые скрываются от следствия.
Соответствующая информация размещена на сайте МВД.
В информации министерства указано, что Порошенко начал скрываться от следствия 24 декабря 2021 года, при этом отмечается, что имеется разрешение суда на задержание с целью приведения.
Адвокаты политика позже заявили, что объявление о розыске видят впервые.
Стоит отметить, что Порошенко 17 января вернулся в Украину и сразу же отправился в Печерский суд Киева, где проходит заседание по делу о поставках угля с оккупированных территорий в 2014 году.
Стоит отметить, что после возвращения в Киев в аэропорту Жуляны у него попытались забрать паспорт, однако позже его все же вернули. Следователи ГБР там же пытались вручить ему подозрение, однако это им не удалось.
Правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о торговле углем с боевиками ОРДЛО, вместе с тем в "Европейской солидарности" говорят, что это было устроено с целью убрать его с политической арены.
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