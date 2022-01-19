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Суд принимает решение по делу Порошенко: видеотрансляция

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Поддержать Порошенко собрались его сторонники Новость обновлена 19 января 2022, 14:01
Поддержать Порошенко собрались его сторонники

Прошлое заседание суда длилось более 10 часов.

Печерский суд Киева начал избирать нардепу и экс-главе государства Петру Порошенко меру пресечения. Заседание началось в 14:00 среды после того как в понедельник решение не было принято.

Что просит прокуратура

Прокуратура хочет отправить Порошенко под арест на два месяца. По планам, ему могут оставить возможность выйти под залог — названа сумма в миллиард гривен. Если нардеп внесет эти средства — на него хотят надеть браслет слежения и лишить загранпаспорта.

Трансляция заседания

В чем суть дела Порошенко

Экс-президент проходит подозреваемым по делу о государственной измене и пособничестве террористам из-за покупок угля с оккупированных территорий в его каденцию. До вручения подозрения Порошенко покинул страну и вернулся лишь в январе 2022. Его возвращение и прибытие в печерский суд сопровождались казусами, среди которых внезапная подача в розыск. Несколькими неделями ранее активы и имущество Порошенко были арестованы.

Уголовное производство, в котором кроме Порошенко фигурируют также нардеп Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин, основано на событиях 2014-2015 годов, когда Украина подписала документы о поставках угля из оккупированных частей страны. Тогда же были прекращены поставки топлива из ЮАР.

Ранее "Телеграф" писал, что около здания суда собрались сторонники Порошенко и силовики. Общее количество людей к началу заседания превысило несколько тысяч, среди них начались столкновения.

Теги:
#Киев #Суд #Печерский суд #Петр Порошенко
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