Суд объявил решение по делу о Порошенко: подробности и реакции пятого президента
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Экспрезидента Украины не арестовали, но загранпаспорта обязали сдать.
Печерский суд Киева в среду, 19 января, избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, которого подозревают в госизмене за торговлю углем на Донбассе в 2014 году. Судья отпустил экспрезидента под личное обязательство.
Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания.
Мера пресечения для Петра Порошенко — личное обязательство, предусматривающее сдачу загранпаспортов.
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