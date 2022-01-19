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Суд объявил решение по делу о Порошенко: подробности и реакции пятого президента

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Петр Порошенко заявил, что будет праздновать победу Новость обновлена 19 января 2022, 14:32
Петр Порошенко заявил, что будет праздновать победу

Экспрезидента Украины не арестовали, но загранпаспорта обязали сдать.

Печерский суд Киева в среду, 19 января, избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, которого подозревают в госизмене за торговлю углем на Донбассе в 2014 году. Судья отпустил экспрезидента под личное обязательство.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания.

Мера пресечения для Петра Порошенко — личное обязательство, предусматривающее сдачу загранпаспортов.

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#Суд #Печерский суд #Петр Порошенко #Подозрение #Госизмена
Петр Порошенко заявил, что будет праздновать победу
Политика
Суд объявил решение по делу о Порошенко: подробности и реакции пятого президента
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