Влада показала слабкість: колишній соратник Зеленського зізнався, чому Порошенку вдалося уникнути арешту

Справа про закупівлю вугілля з ОРДЛО не може бути класифікована за статтею про держзраду, каже колишній генпрокурор.

Справа про державну зраду проти п’ятого президента Петра Порошенка була приречена на провал із самого початку.

Про це розповів у інтерв’ю "Телеграфу" колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Він зазначив, що навіть представники влади говорили, що Порошенко разом із головою ОПЗЖ Віктором Медведчуком наживалися на постачанні вугілля з непідконтрольних територій, що свідчить про економічний злочин та велику корупцію.

"Отже, це неможливо юридично кваліфікувати як державну зраду. Це те, що називають "юридичним сміттям", — сказав він.

Рябошапка наголосив, що якоїсь перспективи у цієї справи немає, про що може свідчити її розгляд у Печерському суді. Ексгенпрокурор зазначив, що цей суд повністю підконтрольний владі, але навіть там спрацював "інстинкт самозбереження".

Він повідомив, що для обрання запобіжного заходу сторона звинувачення повинна була обґрунтувати свою підозру, чого вона не зробила. Тим самим, каже Рябошапка, суд взагалі не міг обрати будь-якого запобіжного заходу.

"Вони (команда Зеленського, — ред.) шукають щось, щоб зберегти обличчя, але це масштабна поразка, що демонструє слабкість влади. Генпрокурорка взагалі не пішла на цю авантюру, підставивши під це свого заступника", — сказав він.

Більше про те, хто є замовником у справі Порошенка, читайте у матеріалі "Телеграф": Коломойський мстить Порошенка руками Зеленського, на президента чекає народний імпічмент, — Руслан Рябошапка.