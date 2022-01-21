Коломойський мстить Порошенку руками Зеленського, президента чекає народний імпічмент, - Руслан Рябошапка

Колишній соратник президента Зеленського, ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка в інтерв'ю "Телеграфу" розповів про справу Порошенка, відносини президента з Коломойським та про політичне майбутнє голови держави.

Справа проти Петра Порошенка стала топ-темою тижня, а несподівану розв'язку судового засідання у вигляді особистого зобов'язання прибічники п'ятого президента сприйняли як перемогу над владою. Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю "Телеграфу" розповів, чому у справи щодо Порошенка немає жодного майбутнього, хто є її замовником та яку роль у владі Володимира Зеленського відіграє олігарх Ігор Коломойський.

Справа про держзраду Порошенка — "юридичне сміття"

– Ви, звичайно, читали звинувачення щодо Петра Порошенка. Чи може у цій справі йти мова про державну зраду?

– Навіть представники влади, коментуючи цю історію, кажуть, що ніби одна сторона – Порошенко з Медведчуком, наживалися на незаконних постачаннях вугілля з окупованих територій. Тобто говорять про певний економічний злочин, а значить, мова йде про велику корупцію. А отже, це неможливо юридично кваліфікувати як державну зраду. Це те, що називають "юридичним сміттям". Очевидно, що ця справа не буде мати жодної перспективи в суді. І ми вже побачили масштабний фейл, що стався у Печерському суді, який, до речі, повністю підконтрольний Офісу президента. Але навіть там спрацював інстинкт самозбереження. Можливо, судді Соколову розповідали про долю судді Родіона Кірєєва і він не захотів повторювати його досвід. В результаті він пішов на компроміс, але не наважився застосувати жорсткий запобіжний захід, як того просили прокурори.

– А чому навіть не домашній арешт? Бо багато хто в команді Порошенка був впевнений саме у такому рішенні

– Тому що підозра необґрунтована. Для того, щоб застосувати запобіжний захід, і це одна з вимог КПК, має бути обґрунтованість підозри. А цього не було. Вже не кажучи про неправильну юридичну кваліфікацію цього злочину. Відповідно, доказів державної зради у цій підозрі немає. Суд взагалі не міг застосовувати жодного запобіжного заходу. Тому я і кажу про компроміс, адже суддя за законом мав би просто відмовити прокурорам в їхньому клопотанні, але він все-таки визнав обґрунтованість підозри і все-таки допустив помилку.

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– Той факт, що суддя визнав обґрунтованість підозри, у команді президента зараз демонструють у якості перемоги

– Вони шукають щось, щоб зберегти обличчя, але це масштабна поразка, яка демонструє слабкість влади. Генпрокурор взагалі не пішла на цю авантюру, вона підставила під це свого заступника. Прокурори в суді теж були не дуже активними, представляючи обвинувачення.

– А чому, до речі, сторона обвинувачення була доволі млява? Якщо це такий важливий процес для влади…

– Тому що інстинкт самозбереження прокурорів теж спрацьовує, і в судді він спрацював, і в генпрокурора, і в прокурорів. Вони ж бачили, що генпрокурор не наважилась підписати цей треш. Вони розуміли, що з них за декілька років спитають за те, що вони робили в суді. А це одна з тих справ, де відповідь все одно буде. Тому що мова про п’ятого президента – одну з найбільш впливових фігур в країні. Оцінку діям як генпрокурора, так і прокурорів потім дадуть.

– Щодо Венедіктової, яка свого часу лобіювала вашу відставку – вона злякалась чи так себе захистила? І чи може тепер її чекати відставка, адже на Банковій люблять лояльних людей

– Звісно, на Банковій її діями незадоволені. І від людей, близьких до президента Зеленського, я чув, що є великі претензії до неї. Можливо, до березня у нас з’явиться інший генпрокурор або виконуючий його обов’язки.

Венедіктова злякалась і захистила себе (генпрокурор Ірина Венедиктова на день підписання підозри Петру Порошенку пішла у відпустку, підозру підписав в.о. генпрокурора Олексій Симоненко — Ред.). Вона розуміла, що це теж стане підставою для притягнення до відповідальності її потім.

Про дует Зеленського і Коломойського

– На вашу думку, хто є основним замовником цієї справи: сам Зеленський, його оточення, Коломойський?

– Я думаю, що це дует Зеленського і Коломойського. В останнього є підстави ненавидіти Порошенка оскільки саме за його каденції у бізнесмена виникли найбільші проблеми за всю його історію – це і націоналізація Приватбанку, і кримінальні справи, які зараз ведуть в НАБУ, САП та американські органи юстиції. Це і замороження активів, і рішення, яке має невдовзі винести Лондонський суд, що буде передбачати великі проблеми для олігарха. Справа проти Порошенка – це помста Коломойського руками Зеленського. І я не виключаю, що ментальну ненависть Зеленського до Порошенка формує саме цей олігарх.

– Наскільки ви спостерігали і зараз бачите зближення Коломойського та Зеленського?

– Я вважаю, що непризначення голови Спеціальної антикорупційної прокуратури – це в тому числі й участь Ігоря Коломойського, може й визначальна. Тому що як тільки буде призначений незалежний антикорупційний прокурор, то підозра Коломойському з'явиться найближчим часом. Вже отримали підозри колишні топ-менеджери Приватбанку, включаючи голову правління, тому очевидно, що наступний крок – повідомлення про підозру та притягнення до кримінальної відповідальності саме Коломойського. А тікати йому немає куди. І влада, і Коломойський це прекрасно розуміють, тому й відтягують призначення. Ця ситуація змушує Зеленського не виконувати свої обіцянки та брехати нашим стратегічним партнерам, включаючи МВФ. Таким чином він рятує Коломойського. Минулий рік був дуже хорошим для олігарха. Суди виносили рішення на його користь, влада збиралась віддавати йому газ, ділити "Нафтогаз" на його користь, на "Центренерго" йому вдалось нажитись.

Потім, щоправда, НАБУ виявило схему і відкрило кримінальне провадження, але це все означає, що він мав можливість заробляти на державному підприємстві. З олігархів саме для Коломойського минулий рік був найбільш вдалим. Тут можна згадати про обіцяну президентом деолігархізацію. Це теж інструмент з’ясування відносин Коломойського зі своїми конкурентами руками Зеленського.

– Фінальне призначення незалежного голови САП таки може відбутись, це питання курує (заступник голови Офісу президента — Ред.) Олег Татаров.

– Конкурс вже виграв Олександр Клименко. Залишилось лише формальне рішення і навіть на стадії його прийняття робиться все, щоб цей конкурс не був завершений.

– А коли ви були генпрокурором, чи ставилась вам задача в Офісі президента, особисто президентом щодо якихось справ щодо Порошенка?

– Володимир Олександрович часто цікавився тим, що відбувається у провадженнях, в яких може фігурувати Петро Олексійович.

– Що буде далі з цією справою?

– Справу будуть максимально затягувати, десь можуть раз чи два зіграти медійно, але, я думаю, що в них це не буде виходити і вони спустять це на гальмах. Що відбувається зі справою щодо замаху на Шефіра? Влада так активно комунікувала по ній, президент говорив про це на трибуні ООН, але невідомо про жоден результат.

– Як ви думаєте, наскільки зараз можливе відкриття справ щодо Ахметова? Чи ставились може вам такі задачі ще у минулому?

– Не стояла задача зібрати все, що є проти Ахметова і розслідувати, тому що президент образився на нього. Але я звернув увагу на пост генпрокурора, яка зненацька взялась розслідувати справи, пов’язані з бізнесом цієї людини. Не Коломойського, не Фірташа. І це сталось виключно після того, як президент на нього образився, сказав про це публічно, звинуватив його в підготовці державного перевороту. І як після цього не говорити, що прокуратура фактично перетворилась на рабів в руках Зеленського та його Офісу? Це вже зараз генпрокурор намагається якось дистанціюватися від цього, не ходить в суд і не представляє обвинувачення.

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Від любові до народного імпічменту

– Про що свідчить така реакція генпрокурора на вказівки та побажання президента? Чи можна сказати, що зворотний відлік влади Зеленського вже пішов?

– Саме так. Влада продемонструвала слабкість, в тому числі в ситуації з Порошенком. Ця комбінація розроблялась приблизно пів року – з травня місяця почалось переслідування Медведчука, після цього з’явилось декілька телефонних розмов, де Порошенка намагались прив’язати до Медведчука. А коли дійшли до головного (арешту Порошенка — Ред.), то стався масштабний збій в системі. Прокурори цю слабкість відчули, думаю, що і слідчі ДБР зараз не будуть проявляти велику активність в розслідування справ, які вони теж вважають чи політичними, замовними або ризикованими для своєї кар’єри.

– Чи можливий в таких умовах другий термін Зеленського? І, знаючи президента особисто, як ви думаєте, наскільки вірогідний його похід на другий термін?

– Другий сезон серіалу "Слуга народу" називається – "Від любові до імпічменту".

– Не дивилась його…

– Я теж, але просто читав опис серій, щоб знати, куди ми рухаємось. Тому що стратегії немає, але є сценарій і він закінчується імпічментом. Згідно нашої Конституції, імпічмент нереальний, але народний імпічмент – це саме те, що чекає на Володимира Зеленського. А те, що він не зробив судову реформу, реформу прокуратури, закінчиться таким же переслідуванням щодо нього.

– Чи немає у вас відчуття, що команда президента просто хоче зробити собі спаринг-партнера у вигляді Порошенка на майбутні вибори? Адже у соціологічних опитуваннях вони йдуть пліч-о-пліч, і втягують країну у сценарій, коли є ніби то тільки два варіанти

– Для цієї влади стратегічна гра не є притаманною. Влада спроможна копіювати досвід, причому, російський. Мало шукати собі спаринг-партнера, треба ще до цього часу самому залишитись у хорошій формі, а в цьому плані влада все більше здає. І фейл з рішення суду (щодо Порошенка — Ред.) може бути початком кінця цієї влади.