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"Дуже розчаровані": США різко висловилися через зрив призначення нового глави САП

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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САП — частина Генпрокуратури Новина оновлена 09 жовтня 2021, 15:16
САП — частина Генпрокуратури

До фінального етапу наблизилися два претендента, але засідання 9 жовтня не відбулося.

Призначення голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) знову відкладається — засідання комісії не змогло зібратися через те, що частина її членів не з’явилися на захід. Посольство США в Україні вже відреагувало на зрив конкурсу.

На своїй сторінці в Facebook посольство висловило розчарування в ситуації.

В пості затримки назвали незрозумілими і невиправданими, зазначивши, що вони ставлять під загрозу роботу створених спільно з партнерами антикорупційних органів.

Пост посольства США в Facebook
Пост посольства США в Facebook

Глава центру протидії корупції Віталій Шабунін написав, що на засідання не прийшли Олена Бусол, Андрій Гуджал, Євген Соболь. При цьому обидва претенденти на пост прибули вчасно. Дата етапу відбору була відома заздалегідь.

Він також вважає, що зрив конкурсу стане початком проблем у відносинах з США.

Відзначимо, що САП без голови вже понад рік — з того часу як в серпні минулого пост покинув Назар Холодницький, що п’ять років її очолював. Відомство тимчасово очолив Максим Грищук.

Раніше "Телеграф" писав, що вибирати нового главу САП почали в січні і на посаду претендували 100 кандидатів. Спеціалізована прокуратура займається, крім іншого, резонансними справами колишнього українського лідера Віктора Януковича.

Теги:
#США #Конкурс #САП #Глава САП
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