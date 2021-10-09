Укр

"Очень разочарованы": США резко высказались из-за срыва назначения нового главы САП

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
42
САП - часть Генпрокуратуры Новость обновлена 09 октября 2021, 14:23
САП - часть Генпрокуратуры

К финальному этапу приблизились два претендента, но заседание 9 октября не состоялось.

Назначение главы специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) снова откладывается — заседание комиссии не смогло собраться из-за того, что часть ее членов не явились на мероприятие. Посольство США в Украине уже отреагировало на срыв конкурса.

На своей странице в Facebook посольство выразило разочарование в ситуации.

Они назвали задержки непонятными и неоправданными, отметив, что они ставят под угрозу работу созданных совместно с партнерами антикоррупционных органов.

Пост посольства США в Facebook
Пост посольства США в Facebook

Глава центра противодействия коррупции Виталий Шабунин написал, что на заседание не пришли Елена Бусол, Андрей Гуджал, Евгений Соболь. При этом оба претендента на пост прибыли вовремя. Дата этапа отбора была известна заранее.

Он также считает, что срыв конкурса станет началом проблем в отношениях с США.

Отметим, что САП без главы уже более года — с тех пор как в августе прошлого пост покинул Назар Холодницкий пять лет ее возглавлявший. Ведомство временно возглавил Максим Грищук.

Ранее "Телеграф" писал, что выбирать нового главу САП начали в январе и на должность претендовали 100 кандидатов. Специализированная прокуратура занимается, кроме прочего, резонансными делами бывшего украинского лидера Виктора Януковича.

Теги:
#США #Конкурс #САП #Глава САП
САП - часть Генпрокуратуры
Украина
"Очень разочарованы": США резко высказались из-за срыва назначения нового главы САП
Дата публикации
Дата публикации
Категория
САП - часть Генпрокуратуры
"Очень разочарованы": США резко высказались из-за срыва назначения нового главы САП
Дата публикации
Категория
За время пандемии заболели 2 529 913 человек в Украине.
Почти 16 тысяч заболевших "короной" в Украине, в лидерах - Одесская область
Дата публикации
Категория
Разумков решил поинтересоваться у Арахамии будущим своего мандата лично
Арахамия сказал, останется ли Разумков депутатом (видео)
Дата публикации
Категория
Украинцам обещают рост тарифов на тепло и газ
Готовим кошельки: насколько до конца года вырастут тарифы на тепло и кто за это заплатит
Дата публикации
Категория
Батареи потеплеют в ближайшее время.
Когда включат отопление в Украине