"Очень разочарованы": США резко высказались из-за срыва назначения нового главы САП

К финальному этапу приблизились два претендента, но заседание 9 октября не состоялось.

Назначение главы специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) снова откладывается — заседание комиссии не смогло собраться из-за того, что часть ее членов не явились на мероприятие. Посольство США в Украине уже отреагировало на срыв конкурса.

На своей странице в Facebook посольство выразило разочарование в ситуации.

Они назвали задержки непонятными и неоправданными, отметив, что они ставят под угрозу работу созданных совместно с партнерами антикоррупционных органов.

Пост посольства США в Facebook

Глава центра противодействия коррупции Виталий Шабунин написал, что на заседание не пришли Елена Бусол, Андрей Гуджал, Евгений Соболь. При этом оба претендента на пост прибыли вовремя. Дата этапа отбора была известна заранее.

Он также считает, что срыв конкурса станет началом проблем в отношениях с США.

Отметим, что САП без главы уже более года — с тех пор как в августе прошлого пост покинул Назар Холодницкий пять лет ее возглавлявший. Ведомство временно возглавил Максим Грищук.

Ранее "Телеграф" писал, что выбирать нового главу САП начали в январе и на должность претендовали 100 кандидатов. Специализированная прокуратура занимается, кроме прочего, резонансными делами бывшего украинского лидера Виктора Януковича.