На кону деньги и безвиз с ЕС: чем чреваты для Украины задержки с назначением главы САП

В Украине ситуация с избранием нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры зашла в тупик.

Во всех тонкостях конкурса пыталась разобраться журналист "Телеграфа" Юлия Забелина.

Конкурс на главу САП начался в январе. Тогда в нем участвовало около 100 кандидатов. Изначально конкурсная комиссия определилась с правилами и методологией своей работы, после были объявлены даты тестирования для кандидатов.

В марте состоялось тестирование на знание законодательства и общие способности. После чего кандидаты, которые успешно сложилось оба тесты прошли проверку на полиграфе. И вот все застопорилось на очередном этапе - тесте на добропорядочность.

А именно, главный кандидат от власти, народный депутат Андрей Костин не прошел тест на добропорядочность и выбыл из конкурса. Теперь же конкурс может быть заблокирован надолго.

Также не следует забывать, что за конкурсом пристально следят и в Белом Доме. Об этом свидетельствует недавний разговор Владимира Зеленского с Джо Байденом, где президент США указал на важность прозрачности конкурса на главу САП.

Почему это важно? Во-первых, от этого зависит и финансовая помощь Украине со стороны западных партнеров, во-вторых, безвизовый режим с ЕС.

Именно поэтому, с одной стороны, украинские власти не хотят внешнего управления, о чем говорят в частных беседах, а с другой – не могут говорить о таких нюансах публично.

Что дальше будет с конкурсом и почему это важно для Украины, читайте в материале "Телеграфа": "След Татарова и Ермака: что происходит с конкурсом на главу САП и почему это важно".