На должность главы САП претендует ставленник Ермака - источник

В Украине продолжается конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Среди тех, кто прошёл финальный этап конкурса – народный депутат и глава комитета по правовой политике Андрей Костин, и.о. руководителя антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, бывший руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, экс-замминистра юстиции, председатель правления Transparency International Ukraine Андрей Вишневский, прокуроры САП Сергей Козачина, Андрей Перов, Игорь Семак, Роман Симкив, Алексей Скибенко.

По словам нескольких собеседников "Телеграфа" в партии "Слуга народа", на этот пост активно продвигают депутата Андрея Костина, хотя после ухода бывшего главы ведомства Назара Холодницкого, одним из главных претендентов был его заместитель Максим Грищук.

"Несмотря на резонанс, в Офисе президента хотят поставить Костина. Потому что, во-первых, он профессионален, он ориентируется в этой теме. Во-вторых, это квота Андрея Ермака, он в неё входит, а вы же видите, что без руки Ермака или Тимошенко (замглавы Офиса президента, - ред.) сейчас не обходится ни одно назначение", – прокомментировал один из членов монобольшинства не под запись.

"Но, конечно, конкурсу сейчас пытаются придать прозрачности, якобы могут претендовать все", – добавляет другой нардеп.

Андрей Костин – юрист, в прошлом сооснователь и директор адвокатской компании "Право", по словам собеседников, во время своей адвокатской практики и познакомился с Андреем Ермаком.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в САП подали документы 169 человек, из них 111 заявлений – на должность главы САП и 90 на заместителя.

Ранее о важности провести конкурс прозрачно и допустить к нему кандидатов с соответствующим опытом заявляли евродепутаты и послы Германии, Великобритании, Европейского союза в Украине, а также региональный директор Всемирного банка.