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На должность главы САП претендует ставленник Ермака - источник

На должность главы САП претендует ставленник Ермака - источник
09:00 Сегодня Телеграф Liga.net

В Украине продолжается конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Среди тех, кто прошёл финальный этап конкурса – народный депутат и глава комитета по правовой политике Андрей Костин, и.о. руководителя антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, бывший руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, экс-замминистра юстиции, председатель правления Transparency International Ukraine Андрей Вишневский, прокуроры САП Сергей Козачина, Андрей Перов, Игорь Семак, Роман Симкив, Алексей Скибенко.

По словам нескольких собеседников "Телеграфа" в партии "Слуга народа", на этот пост активно продвигают депутата Андрея Костина, хотя после ухода бывшего главы ведомства Назара Холодницкого, одним из главных претендентов был его заместитель Максим Грищук.

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"Несмотря на резонанс, в Офисе президента хотят поставить Костина. Потому что, во-первых, он профессионален, он ориентируется в этой теме. Во-вторых, это квота Андрея Ермака, он в неё входит, а вы же видите, что без руки Ермака или Тимошенко (замглавы Офиса президента, - ред.) сейчас не обходится ни одно назначение", – прокомментировал один из членов монобольшинства не под запись.

"Но, конечно, конкурсу сейчас пытаются придать прозрачности, якобы могут претендовать все", – добавляет другой нардеп.

Андрей Костин – юрист, в прошлом сооснователь и директор адвокатской компании "Право", по словам собеседников, во время своей адвокатской практики и познакомился с Андреем Ермаком.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в САП подали документы 169 человек, из них 111 заявлений – на должность главы САП и 90 на заместителя.

Ранее о важности провести конкурс прозрачно и допустить к нему кандидатов с соответствующим опытом заявляли евродепутаты и послы Германии, Великобритании, Европейского союза в Украине, а также региональный директор Всемирного банка.

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Юлия Забелина
Автор: Юлия Забелина
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Украина, САП, Андрей Костин, Сергей Горбатюк, Андрей Ермак.
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