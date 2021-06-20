След Татарова и Ермака: что происходит с конкурсом на главу САП и почему это важно

На прошлой неделе неожиданно затормозил конкурс на избрание нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры: избирательная комиссия перестала собираться на заседания, из-за чего собеседования с кандидатами перестали проводиться. Собеседники "Телеграфа" сходятся во мнении, что главная причина этому то, что кандидат от власти, народный депутат Андрей Костин не прошел тест на добропорядочность и выбыл из конкурса. Теперь же конкурс может быть заблокирован надолго, а за это время функции главы САП переберет на себя генпрокурор Ирина Венедиктова. О том, почему конкурс на главу САП важен, и где там затерялся след главы Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова, поясняем в тексте.

Конкурс на главу САП начался в январе. Тогда в нем участвовало около 100 кандидатов, среди них нардеп Андрей Костин, которого, как ранее уже писал "Телеграф", связывают дружеские отношения с главой ОП Андреем Ермаком, и.о. руководителя антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, бывший руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, экс-замминистра юстиции, председатель правления Transparency International Ukraine Андрей Вишневский, прокуроры САП Сергей Козачина, Андрей Перов, Игорь Семак, Роман Симкив, Алексей Скибенко. Однако до этапа собеседований на добропорядочность дошло только 37 кандидатов. На этапе собеседований тесты на добропорядочность не прошло большинство кандидатов, часть не пропустили дальше представители комиссии от Верховной рады, как например, руководительницу подразделений детективов НАБУ Елену Кроловецкую, которая вела дело в отношении одиозного главы Окружного административного суда Павла Вовка, в котором фигурировал и замглавы ОП Татаров. Не пропустили также прокурора Андрея Божко, который вел дело против экс-замглавы АП при Януковиче Андрея Портнова. А вот международные эксперты, присутствующие в комиссии, не дали пройти дальше нардепу Андрею Костину. Его ряд собеседников "Телеграфа" называли главным кандидатом от Офиса президента на эту должность, особенно, учитывая его близость к Ермаку. Костина, в частности, из-за этих связей и не пропустили дальше, упрекнув в политической ангажированности. Также международные эксперты не пропустили дальше еще одного кандидата от власти – нынешнего главу прокуратуры Львовской области Антона Войтенко. Его собеседники "Телеграфа" назвали близким к заместителю главы ОП Олегу Татарову. "Он то ли кум его, то ли друг, но его кандидатуру точно лоббировал Татаров, он же имеет влияние и на комиссию со стороны парламента", - прокомментировал один из источников.

"Сейчас конкурс просто застопорился. Члены комиссии, которые от ВРУ, не приходят на заседания. И это все произошло после того, как не проголосовали за добропорядочность Костина. Поэтому можно сделать вывод, что представители комиссии от власти блокируют конкурс, после того, как вылетел кандидат, который должен был, по их мнению, возглавить САП", - прокомментировал один из кандидатов, принимавших участие в конкурсе Сергей Горбатюк.

В профильном комитете по вопросам правоохранительной деятельности также признают, что конкурс сейчас заблокирован. "Офис Зеленского сейчас имеет власть почти над всеми правоохранительными органами, за исключением НАБУ. Генпрокуратуру тоже они контролируют, а САП они потерять не могут, но конкурсная комиссия им не дает протянуть своего кандидата. Но провал этого конкурса – это провал наших обещаний западным партнерам, и украинскому обществу", – прокомментировал "Телеграфу" заместитель главы комитета Андрей Осадчук.

"Телеграф" отправил запрос самому Андрею Костину с просьбой прокомментировать ход конкурса, но на момент публикации статьи ответ так и не получил. Не под запись несколько нардепов сказало, что Костин не хочет комментировать эту тему, "так как зажат между позицией Офиса президента и международными партнерами". За конкурсом пристально следят за океаном и даже в разговоре с Владимиром Зеленским президент США Джо Байден указал на важность прозрачности конкурса на главу САП. Почему это важно? Во-первых, от этого зависит и финансовая помощь Украине со стороны западных партнеров, во-вторых, безвизовый режим с ЕС. Именно поэтому, с одной стороны, украинские власти не хотят внешнего управления, о чем говорят в частных беседах, а с другой – не могут говорить о таких нюансах публично.

По мнению опрошенных политиков и экспертов, теперь работа конкурса может быть заблокирована надолго, вплоть до того, пока не вмешаются американские партнеры. "С февраля 2020 года не проводят конкурс на главу ГБР, например. И все себя прекрасно чувствуют. Орган зависим от власти. Здесь ситуация похожая, потому что функции антикоррупционного прокурора исполняет Венедиктова. Поэтому ситуация затягивания им выгодна, сейчас они еще могут попросить того же Костина подать иск в суд, и суд может принять решение до решения вопроса приостановить проведение конкурса. А если это будет рассматривать ОАСК, а они его ликвидируют в итоге, то это еще на полтора года дело", - комментирует Горбатюк.

В правящей партии парируют, что конкурс не заблокирован и что комиссия продолжает свою работу и проводит обсуждение кандидатур на занятие должностей в руководстве САП. "По графику, обнародованному на сайте Офиса Генерального прокурора, до 15 июня комиссия по отбору председателя САП проводила собеседования на соответствие кандидатов, участвующих в конкурсе на занятие вакантных должностей руководителя и заместителя САП. Однако, на днях, на своем открытом заседании Комиссия продолжила этот график - до 6 июля. Этап собеседований - самый сложный этап конкурса, ведь признать соответствие кандидата критериям добропорядочности по закону должны не менее пяти членов Комиссии, назначенных от ВРУ, и минимум два члена Комиссии, назначенные по квоте Совета прокуроров Украины. Кандидаты, которые не наберут большинства голосов, прекращают участие в конкурсе", - прокомментировала "Телеграфу" нардеп от "Слуги народа" и замглавы антикоррупционного комитета Елена Мошенец.