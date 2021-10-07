Януковича заочно арестовали по делу о присвоении "Межигорья"

Янукович находится в международном розыске

Бывший президент Украины Виктора Януковича, который сбежал в Россию, заочно арестовали по делу о завладении комплексом "Межигорье". Соответствующее решение в четверг, 7 октября, принял Высший антикоррупционный суд.

Об этом свидетельствует онлайн-трансляция заседания.

Так, следственная судья антикоррупционного суда Екатерина Широкая приняла решение взять бывшего президента-беглеца под стражу. В случае задержания, Януковича должны в течение 48 часов доставить в суд для избрания меры пресечения.

"Ходатайство детектива НАБУ согласованного с прокурором САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Януковича Виктора Федоровича — удовлетворить. Выбрать относительно Януковича Виктора Федоровича меру пресечения в виде содержания под стражей", — объявила судья.

Стоит отметить, что сейчас четвертый президент Украины находится в международном розыске. Точно о его местонахождении ничего не известно, однако вполне вероятно, что Янукович скрывается в РФ.

Напомним, что Виктора Януковича и его сына Александра подозревают в завладении государственной резиденцией "Межигорье" и нанесении ущерба государству на сумму более 500 миллионов гривен. По материалам следствия, Александр Янукович в 2007 году создал и приобрел несколько частных фирм для того, чтобы прикрыть незаконную деятельность по завладению "Межигорьем", а его отец Виктор, будучи премьер-министром, был пособником в этом деле и помог присвоить государственное имущество .

Как сообщал "Телеграф" ранее, расследование по делу о Межигорье начали еще в 2019 году. Два года назад Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении восьми людям, среди которых еще один бывший президент — Виктор Ющенко.