Януковича заочно заарештували у справі про привласнення "Межигір'я"

Янукович перебуває у міжнародному розшуку

Колишнього президента України Віктора Януковича, який втік у Росію, заочно заарештували у справі про заволодіння комплексом "Межигірʼя". Відповідне рішення у четвер, 7 жовтня, ухвалив Вищий антикорупційний суд.

Про це свідчить онлайн-трансляція засідання.

Так, слідча суддя антикорупційного суду Катерина Широка ухвалила рішення взяти колишнього президента-втікача під варту. У випадку затримання, Януковича мають протягом 48 годин доставити до суду для обрання запобіжного заходу.

"Клопотання детектива НАБУ погодженого з прокурором САП про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Януковича Віктора Федоровича – задовольнити. Обрати відносно Януковича Віктора Федоровича запобіжний захід у виді тримання під вартою", – оголосила суддя.

Варто зазначити, що наразі четвертий президент України перебуває у міжнародному розшуку. Достеменно про його місцеперебування нічого не відомо, однак цілком ймовірно, що Янукович переховується у РФ.

Нагадаємо, що Віктора Януковича та його сина Олександра підозрюють у заволодінні державною резиденцією "Межигірʼя" та завданні збитків державі на суму понад 500 мільйонів гривень. За матеріалами слідства, Олександр Янукович у 2007 році створив та придбав кілька приватних фірм для того, щоб прикрити незаконну діяльність щодо заволодіння "Межигірʼям", а його батько Віктор, перебуваючи на посаді премʼєр-міністра, був пособником у цій справі та допоміг привласнити державне майно.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, розслідування у справі про Межигір’я розпочали ще у 2019 році. Два роки тому Генеральна прокуратура України повідомила про підозру восьми людям, серед яких ще один колишній президент — Віктор Ющенко.