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Януковича знову викликають до суду

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Януковича знову викликають до суду Новина оновлена 27 серпня 2021, 12:39
Віктор Янукович

ВАКС викликає Януковича на засідання.

У Вищому антикорупційному суді України вирішили знову викликати на засідання екс-президента країни Віктора Януковича, який перебуває зараз у міжнародному розшуку.

Про це повідомили в п’ятницю, 27 серпня, на судовому засіданні ВАКС.

Таким чином, Януковичу, який незаконно заволодів резиденцією "Межигір’я", будуть обирати запобіжний захід у перший день жовтня 2021 року.

Цим рішенням в суді частково задовольнили прохання захисту екс-президента і дозволили перенести засідання.

Ще раніше прокуратура подавала у ВАКС заяву про заочний арешт Януковича, але там її відхилили.

Таке рішення у справі колишнього президента, який привласнив "Межигір’я", прийняли на засіданні апеляційної палати суду 19 січня 2021 року.

Хоч Януковичу і відмовили в заочному арешті, він все одно продовжує перебувати у міжнародному розшуку.

Таким чином, в органах попереднього розслідування зможуть знову подати на колишнього президента клопотання, якщо отримають якусь інформацію про його місцеперебування. Після цього для Януковича зможуть обрати запобіжний захід за незаконне привласнення державного майна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ВАКС 25 серпня дозволили детективам НАБУ вести спеціальне заочне розслідування по Межигір’ю проти Віктора Януковича і його сина Олександра.

Нагадуємо, що перед 30-річчям святкування Дня незалежності України Янукович написав звернення до українців і назвав припинення дружби з Росією головною помилкою в історії України.

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