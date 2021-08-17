К 30-летию независимости Украины Янукович порассуждал об ошибках и дружбе с Россией

Четвертый президент назвал прекращение дружбы с Россией главной ошибкой в истории Украины

В преддверии 30-й годовщины празднования Дня независимости Украины беглый экс-президент Виктор Янукович написал обращение к украинцам.

Текст заявления на своей странице в соцсети утром 17 августа опубликовал пресс-секретарь Юрий Кирасир.

Янукович заявил, что каждый из президентов и топ-политиков в Украине действовал в соответствии с обстоятельствами, влиять на которые не всегда могли.

"По прошествии трех десятков лет легко высказываться по поводу того, какие ошибки были допущены, и можно ли было их избежать", — говорится в обращении.

Он добавил, что с момента обретения независимости Украина двигалась по тому же пути, что и многие другие страны постсоветского пространства, и изначально страну спасали экономические связи с Россией, после чего началась "вестернизация" внешней политики страны.

На тот момент, уверен беглый бывший президент, в Украины был только один путь обеспечить национальную безопасность, сохранив и курс на Запад, и связи с РФ, — перейти к "внешнеполитической многовекторности", и это работало до 2014 года.

Янукович считает, что диалог Украины с Кремлем на Западе рассматривали как угрозу возвращения России на международное пространство в роли, которую раньше играл СССР, и возникновение конфликта на этой почве "было лишь вопросом времени".

Экс-президент заверяет, что якобы сделал все возможное для "предотвращения катастрофы", уверен, что его политика не была ошибочной, и в очередной раз назвал события Майдана "госпереворотом".

Он заявил, что подписание соглашения об ассоциации Украины с ЕС на тот момент было якобы преждевременным, и его отсрочивание стало сигналом к началу "антироссийской истерии", которая сейчас якобы лежит в основе украинской внешней политики.

"По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней", — утверждает Янукович.

Беглый экс-президент добавил, что и при его власти совершались ошибки, но якобы не такие серьезные, как ошибки преемников. Он заявил, что при нем украинцы якобы жили лучше, но "в ближайшей исторической перспективе" все изменится.

Смотрите полный текст обращения:

Как сообщал "Телеграф", в рамках расследования против Януковича в Украине хотят добиться его международного розыска.