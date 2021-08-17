До 30-річчя незалежності України Янукович поміркував про помилки і дружбу з Росією

Четвертий президент назвав припинення дружби з Росією головною помилкою в історії України

Напередодні 30-ї річниці святкування Дня незалежності України екс-президент Віктор Янукович написав звернення до українців.

Текст заяви на своїй сторінці в соцмережі вранці 17 серпня опублікував прес-секретар Юрій Кірасир.

Янукович заявив, що кожен з президентів і топ-політиків в Україні діяв відповідно до обставин, впливати на які вони не завжди могли.

"Після трьох десятків років легко висловлюватися з приводу того, які помилки були допущені, і чи можна було їх уникнути", — йдеться в зверненні.

Він додав, що з моменту здобуття незалежності Україна рухалася по тому ж шляху, що і багато інших країн пострадянського простору, і спочатку країну рятували економічні звʼязки з Росією, після чого почалася "вестернізація" зовнішньої політики.

На той момент, впевнений колишній президент-втікач, в України був лише один шлях забезпечити національну безпеку, зберігши і курс на Захід, і звʼязки з РФ, — перейти до "зовнішньополітичної багатовекторності", і це працювало до 2014 року.

Янукович вважає, що діалог України з Кремлем на Заході розглядали як загрозу повернення Росії на міжнародний простір в ролі, яку раніше грав СРСР, і виникнення конфлікту на цьому ґрунті "було лише питанням часу".

Екс-президент запевняє, що нібито зробив все можливе для "запобігання катастрофи", впевнений, що його політика не була помилковою, і в черговий раз назвав події Майдану "держпереворотом".

Він заявив, що підписання угоди про асоціацію України з ЄС на той момент було нібито передчасним, і його відтермінування стало сигналом до початку "антиросійської істерії", яка зараз нібито лежить в основі української зовнішньої політики.

"На моє глибоке переконання, головною помилкою в нашій тридцятирічній історії була не обманута довіра до Росії, а відмова від добросусідства з нею", — стверджує Янукович.

Екс-президент-втікач додав, що і за його влади відбувалися помилки, але нібито не такі серйозні, як помилки наступників. Він заявив, що при ньому українці нібито жили краще, але "в найближчій історичній перспективі" все зміниться.

Дивіться повний текст звернення:

Як повідомляв "Телеграф", в рамках розслідування проти Януковича в Україні хочуть домогтися його міжнародного розшуку.