Януковича будет искать Интерпол - в НАБУ рассказали о планах задержания экс-президента

После того как Печерский суд Киева разрешил проводить досудебное расследование против бывшего президента Украины Виктора Януковича, Национальное антикоррупционное бюро получило решение суда на заочный арест беглого экс-главы государства.

Об этом сообщает 24 канал.

Следующим шагом должен стать международный розыск - уверен глава НАБУ Артем Ситник. В ведомстве планируют обратиться в Интерпол и объявить его в международный розыск.

Бывшего президента Януковича подозревают в ряде особо тяжких преступлений во время Революции достоинства 2014 года. Среди них - убийства, применение оружия и военной техники для подавления протеста. На данное время, согласно информации следствия, Янукович в Росии.

Ранее Виктора Януковича уже осудил заочно на 13 лет за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

При этом суд ЕС в июне снял часть санкций с беглого президента Украины и его сына Александра Януковича. Эти санкции уже потеряли силу, поскольку касались замороженных активов.