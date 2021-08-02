Януковича могут осудить заочно: ГБР получило разрешение на спецрасследование

Печерский суд в Киеве одобрил проведение специального досудебного расследования против беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что Януковича подозревают в совершении ряда особо тяжких преступлений против протестующих, в том числе и убийстве демонстрантов в 18-20 февраля 2014 года.

Также в ГБР напомнили, что экс-президента обвиняют в применении спецсредств, огнестрельного оружия и военной техники для прекращения протестов вопреки нормам действующего законодательства и без должных причин.

Бюро подчеркивает, что проведение подобного спецрасследования позволит направить обвинительный акт в суд по заочной процедуре.

Вместе с тем, там напомнили, что это уже десятое разрешение, которое было получено ГБР. Ранее аналогичные расследования были начаты против бывших главы Минобороны, министра внутренних дел и его заместителя, главы СБУ и его заместителя, руководителя внутренних сил МВД, начальника полиции Киева и его заместителя.

Напомним, 24 января 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене.

Как сообщалось ранее, в апреле Верховная Рада приняла закон, который окончательно урегулировал процедуру заочного ареста для рассмотрения "дел Майдана" в судах.