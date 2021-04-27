В Украине урегулировали процедуру заочного ареста: что изменится в делах Майдана

Парламент Украины окончательно урегулировал процедуру заочного ареста для рассмотрения "дел Майдана" в судах.

Законопроект №2164 был поддержан 258 голосами во втором чтении, его текст доступен на сайте Рады.

Документом предусмотрены изменения в статьи Криминального процессуальный кодекса, которые регулируют:

основания для объявлении подозреваемого или обвиняемого в розыск;

вопрос его ареста, в случае отсутствия;

основания для проведения специального предварительного расследования и судебного производства.

Теперь подозреваемого могут объявить в розыск если:

его местоположение не установлено;

он уклоняется от вызова следователем, прокурором, судьей или судом при условии, что он уведомлен о подозрении и есть основания предполагать, что он уехал на территорию другой страны или скрывается на оккупированных территориях.

При наличии постановления о розыске, разрешается рассмотрение дела об аресте подозреваемого без его присутствия в суде. В таком случае, если суд решает арестовать подозреваемого, то срок действия постановления и размер залога не указываются.

Кроме того комитетом ВР было отправлено на голосование три правки в закон и все они были приняты.

Первая из них определяет, что специальное досудебное расследование может быть начато, если подозреваемый:

скрывается на оккупированных территориях;

скрывается в России;

объявлен в международный розыск.

Согласно положениям второй правки, судья обязан отклонить ходатайство о проведении предварительного специального расследования, если сторона обвинения не докажет, что подозреваемый скрывается от следствия.

Третья же поправка что судебное разбирательство в отношении преступлений, определенных в статье 2971 УПК, может осуществляться в отношении обвиняемых, скрывающихся от следствия (кроме несовершеннолетних).

Как сообщалось ранее, Верховная Раду провалила попытку в законном порядке утвердить привлечение чиновников за бездеятельность в плане борьбы с COVID-19. Депутаты просто не захотели поддерживать подобные предложения.