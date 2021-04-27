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В Украине урегулировали процедуру заочного ареста: что изменится в делах Майдана

В Украине урегулировали процедуру заочного ареста: что изменится в делах Майдана
Обновлено 22:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Парламент Украины окончательно урегулировал процедуру заочного ареста для рассмотрения "дел Майдана" в судах. 

Законопроект №2164 был поддержан 258 голосами во втором чтении, его текст доступен на сайте Рады

Документом предусмотрены изменения в статьи Криминального процессуальный кодекса, которые регулируют: 

  • основания для объявлении подозреваемого или обвиняемого в розыск;
  • вопрос его ареста, в случае отсутствия;
  • основания для проведения специального предварительного расследования и судебного производства.

Теперь подозреваемого могут объявить в розыск если:

  • его местоположение не установлено; 
  • он уклоняется от вызова следователем, прокурором, судьей или судом при условии, что он уведомлен о подозрении и есть основания предполагать, что он уехал на территорию другой страны или скрывается на оккупированных территориях. 

При наличии постановления о розыске, разрешается рассмотрение дела об аресте подозреваемого без его присутствия в суде. В таком случае, если суд решает арестовать подозреваемого, то срок действия постановления и размер залога не указываются. 

Кроме того комитетом ВР было отправлено на голосование три правки в закон и все они были приняты. 

Первая из них определяет, что специальное досудебное расследование может быть начато, если подозреваемый:

  • скрывается на оккупированных территориях;
  • скрывается в России;
  • объявлен в международный розыск.

Согласно положениям второй правки, судья обязан отклонить ходатайство о проведении предварительного специального расследования, если сторона обвинения не докажет, что подозреваемый скрывается от следствия. 

Третья же поправка что судебное разбирательство в отношении преступлений, определенных в статье 2971 УПК, может осуществляться в отношении обвиняемых, скрывающихся от следствия (кроме несовершеннолетних). 

Как сообщалось ранее, Верховная Раду провалила попытку в законном порядке утвердить привлечение чиновников за бездеятельность в плане борьбы с COVID-19. Депутаты просто не захотели поддерживать подобные предложения.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, Дела Майдана.
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