Не захотели искать крайних и созывать СНБО: Рада провалила законопроект по борьбе с COVID-19

Верховная Раду провалила попытку в законном порядке утвердить привлечение чиновников за бездеятельность в плане борьбы с COVID-19. Депутаты просто не захотели поддерживать подобные предложения.

Голосование происходило во вторник, 27 апреля на внеочередном заседании Парламента. На голосование было поставлено "Постановление ВРУ о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни СОVID-19 №5299".

Оно подразумевало возложение ответственности за срыв вакцинации на Кабмин и МОЗ. Также предлагалось обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой собрать СНБО, глав фракций и депутатских групп с целью обсуждения ситуации с коронавирусом, сообщает Укрінформ.

Однако, народные депутаты решили иначе. "ЗА" проголосовали лишь 115 народных избранников. Большая часть или воздержалась или не голосовала. Многие вообще не явились в парламент. В итоге, постановление было отклонено.

Напомним, сразу после внеочередного заседания, в Верховной Раде намечено еще одно. На нем рассмотрят 13 законопроектов.