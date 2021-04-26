Рада собирается сразу на два внеочередных заседания: какие вопросы будут рассматривать

Народные депутатов созывают во вторник, 27 апреля, на два внеочередных заседания Верховной Рады Украины. Народные избранники будут решать вопрос, связанный с коронавирусом и рассматривать 13 законопроектов.

Соответствующие распоряжения №101 и №102 уже вывешены на сайте Парламента с подписью спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Первое заседание назначено на 16.00. На нем народные избранники будут рассматривать "Постановление ВРУ о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни СОVID-19". Таким образом, власти будут пытаться повлиять на власти в регионах, не всегда поддерживающих карантин.

И буквально сразу же, депутатов позовут на второе заседание. На нем будут рассматривать 13 законопроектов. Среди них изменения в бюджет, статус судей и молодежная политика.

Напомним, в конце апреля народные депутаты также анонсировали внеочередное заседание Рады. Тогда они собирались обсудить акцию сторонников Сергея Стерненко под Офисом президента.