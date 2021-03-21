"Слуги народа" собрались провести внеочередное заседание Рады, несмотря на карантин

Во фракции "Слуга народа" сделали заявление относительно актов вандализма на акции в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Согласно заявлению, обнародованном пресс-службой "СН", там "уважают право на мирный протест", но "категорически не воспринимают попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями властей насилием, вандализмом и надругательством на символами нашего государства".

В связи с этим там потребовали от правоохранителей дать юридическую оценку вчерашним событиям и наказать виновных.

"Отдельно требуем квалифицировать участие во вчерашней акции народных депутатов, ответственность которых перед гражданами и законом намного выше", - говорится в сообщении.

Кроме того "Слуга народа" инициирует внеочередное заседание Верховной рады, на которое будут приглашены представители силовых структур.

Таким образом внеочередной заседание должно произойти несмотря на то, что ранее Рада приняла постановление об отмене всех пленарных заседаний на следующие две недели. Такое решение парламент принял из-за попадания Киева в "красную зону" по уровню эпидемиологической опасности.