Рада отменила пленарные заседания: всему виной карантин

Нардепы Верховной Рады Украины поддержали постановление об отмене пленарных заседаний из-за введения карантина в Киеве.

Такое решение они приняли в пятницу 19 марта.

"Неделя с 29 марта по 2 апреля - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", - говорится в документе.

Постановление поддержали 298 народных депутатов. Согласно данным портала Верховной Рады, ближайшее пленарное заседание должно было состояться 30 марта.

Как сообщалось ранее, с 00:00 20 марта в Киеве вводится жесткий карантин на фонt попадания города в "красную зону".

Новые ограничения будут действовать в течение ближайших трех недель.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 марта было зафиксировано 15 850 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является наибольшим показателем за последние три месяца.