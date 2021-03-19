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Рада отменила пленарные заседания: всему виной карантин

Рада отменила пленарные заседания: всему виной карантин
14:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Нардепы Верховной Рады Украины поддержали постановление об отмене пленарных заседаний из-за введения карантина в Киеве. 

Такое решение они приняли в пятницу 19 марта. 

"Неделя с 29 марта по 2 апреля - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", - говорится в документе. 

Постановление поддержали 298 народных депутатов. Согласно данным портала Верховной Рады, ближайшее пленарное заседание должно было состояться 30 марта. 

График работы Верховной Рады

Как сообщалось ранее, с 00:00 20 марта в Киеве вводится жесткий карантин на фонt попадания города в "красную зону". 

Новые ограничения будут действовать в течение ближайших трех недель. 

Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 марта было зафиксировано 15 850 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является наибольшим показателем за последние три месяца.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Верховная Рада, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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