В ЕС сняли часть санкций с Януковича и его сына: что об этом известно

Суд Европейского Союза общей юрисдикции впервые аннулировал санкции ЕС, примененные против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Речь идет о замораживании их активов.

Об этом сообщает в среду, 9 июня, интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

В частности, суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 года о продлении на год санкций, наложенных на Виктора Януковича и его сына Александра. "То есть решение суда касается санкций, которые уже утратили силу. Они заключались в замораживании активов", - поясняет издание.

"Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продления", - пояснил суд свое решение.

В суде отметили, что в тех случаях, когда в отношении лица применяются ограничительные меры в течение нескольких лет, по сути, в связи с продолжающимся предварительным расследованием Генеральной прокуратурой Украины, Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки, прежде чем Совет решит, продлевать ли эти меры в очередной раз.

Таким образом Совет ЕС должен указать причины, по которым он смог сделать вывод о том, что права заинтересованных лиц на рассмотрение их дела в разумные сроки были соблюдены.

"В этих обстоятельствах Суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет убедился, что украинские судебные органы соблюдали права на защиту и права на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела", - говорится в сообщении суда.

Как сообщалось, 9 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Януковича и десятков экс-чиновников.