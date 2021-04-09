Зеленский ввел санкции против Януковича и десятков экс-чиновников (список)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие указа СНБО, предусматривающего персональные санкции против бывшего президента Виктора Януковича и ряда чиновников.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Контроль за исполнением указа возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Кроме Януковича, в список попали бывший премьер Николай Азаров, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, бывшего главу Минобразования Дмитрий Табачник, т.н. "глава" Крыма Сергей Аксенов и другие.

Всего в списке 19 компаний и 27 физических лиц.

Более детально со списком можно ознакомиться в соответствующем материале "Телеграфа".