Українці отримають довгі вихідні на День незалежності 2021: календар робочих днів на серпень

В останній місяць літа українці отримають можливість відпочивати довше, ніж зазвичай. У серпні 2021 нас чекає 10 вихідних днів і 21 робочий.

Додатковим вихідним жителів України порадують завдяки святкуванню Дня незалежності. Зокрема, 23 та 24 серпня на роботу виходити не доведеться. Понеділок будемо відпрацьовувати 28 серпня. Але ця маленька деталь не повинна нікого засмучувати, адже разом зі святковими понеділком і вівторком, країну очікують тривалі чотириденні вихідні - 21, 22, 23 і 24 серпня.

Протягом серпня українці святкуватимуть ще кілька релігійних і професійних свят: Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці, День Державного прапора України, Міжнародний день молоді, День авіації України, День військ зв'язку Збройних Cил України, День шахтаря, День будівельника та День працівників ветеринарної медицини.

Як повідомляв "Телеграф", в цьому році святкування Дня незалежності триватиме три дні: програма буде насичена різними подіями, а деякі з яких пройдуть в Україні вперше.