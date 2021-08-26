Укр

Ответят за Межигорье - НАБУ начало спецрасследование против Януковича и его сына

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Проверено Д. Ищенко
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Автор
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Ответят за Межигорье - НАБУ начало спецрасследование против Януковича и его сына Новость обновлена 26 августа 2021, 07:48
Виктор Янукович

Против Виктора Януковича начато новое спецрасследование.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 25 августа разрешил детективам НАБУ вести специальное заочное расследование по Межигорью против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Отметим, что это второе делопроизводство такого типа. В начале августа за дело беглого президента взялось Госбюро расследований за совершение особо тяжких преступлений против протестующих в 2014 году.

Об разрешении от ВАКС на своей странице в Facebook сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура.

Януковича и его сына подозревают в незаконном завладении резиденцией Межигорье в Вышгородском районе и нанесении ущерба государству на сумму более 500 млн гривен.

Такое решение ВАКС о проведении заочного расследования, даст возможность завершить следствие против Януковичей, который скрываются в России уже семь лет.

Отметим, что расследование вокруг Межигорья продолжается с 2019 года.Ровно два года назад Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении восьми людям, среди которых еще один бывший президент — Виктор Ющенко.

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