Ответят за Межигорье - НАБУ начало спецрасследование против Януковича и его сына

Против Виктора Януковича начато новое спецрасследование.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 25 августа разрешил детективам НАБУ вести специальное заочное расследование по Межигорью против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Отметим, что это второе делопроизводство такого типа. В начале августа за дело беглого президента взялось Госбюро расследований за совершение особо тяжких преступлений против протестующих в 2014 году.

Об разрешении от ВАКС на своей странице в Facebook сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура.

Януковича и его сына подозревают в незаконном завладении резиденцией Межигорье в Вышгородском районе и нанесении ущерба государству на сумму более 500 млн гривен.

Такое решение ВАКС о проведении заочного расследования, даст возможность завершить следствие против Януковичей, который скрываются в России уже семь лет.

Отметим, что расследование вокруг Межигорья продолжается с 2019 года.Ровно два года назад Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении восьми людям, среди которых еще один бывший президент — Виктор Ющенко.