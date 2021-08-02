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Януковича можуть засудити заочно: ДБР отримало дозвіл на спецрозслідування

Януковича можуть засудити заочно: ДБР отримало дозвіл на спецрозслідування
Оновлено 15:23 Сьогодні Телеграф

Печерський суд у Києві схвалив проведення спеціального досудового розслідування проти побіжного екс-президента Віктора Януковича.

Про це повідомила прес-служба ДБР.

Відзначається, що Януковича підозрюють у скоєнні низки особливо тяжких злочинів проти протестуючих, в тому числі і вбивстві демонстрантів в 18-20 лютого 2014 року.

Також в ДБР нагадали, що екс-президента звинувачують у застосуванні спецзасобів, вогнепальної зброї і військової техніки для припинення протестів всупереч нормам чинного законодавства і без належних причин.

Бюро підкреслює, що проведення подібного спецрозслідування дозволить направити обвинувальний акт до суду за заочною процедурі.

Разом з тим, там нагадали, що це вже десята дозвіл, яке було отримано ДБР. Раніше аналогічні розслідування були розпочаті проти колишніх глави Міноборони, міністра внутрішніх справ і його заступника, голови СБУ і його заступника, керівника внутрішніх сил МВС, начальника поліції Києва і його заступника.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року суд у Києві заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі у справі про держзраді.

Як повідомлялося раніше, в квітні Верховна Рада прийняла закон, який остаточно врегулював процедуру заочного арешту для розгляду "справ Майдану" в судах.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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Виктор Янукович, ДБР.
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