Януковича снова вызывают в суд

ВАКС вызывает Януковича на заседание.

В Высшем антикоррупционном суде Украины решили снова вызвать на заседание экс-президента страны Виктора Януковича, который находится сейчас в международном розыске.

Об этом сообщили в пятницу, 27 августа, на судебном заседании ВАКС.

Таким образом, Януковичу, незаконно завладевшему резиденцией "Межигорье", будут избирать меру пресечения в первый день октября 2021 года.

Этим решением в суде частично удовлетворили просьбу защиты экс-президента и разрешили перенести заседание.

Еще ранее прокуратура подавала в ВАКС представление о заочном аресте Януковича, но там его отклонили.

Такое решение по делу бывшего президента, присвоившего "Межигорье", приняли на заседании апелляционной палаты суда 19 января 2021 года.

Хоть Януковичу и отказали в заочном аресте, он все равно продолжает находиться в международном розыске.

Таким образом, в органах предварительного расследования смогут снова подать на бывшего президента ходатайство, если получат какую-либо информацию о его местонахождении. После этого для Януковича смогут избрать меру пресечения за незаконное присвоение государственного имущества.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ВАКС 25 августа разрешили детективам НАБУ вести специальное заочное расследование по Межигорью против Виктора Януковича и его сына Александра.

Напоминаем, что перед 30-летием празднования Дня независимости Украины Янукович написал обращение к украинцам и назвал прекращение дружбы с Россией главной ошибкой в истории Украины.