ГПУ сообщила о подозрении 8 лицам в деле о Межигорье

Новости Украины:Дело о приватизации Межигорья: Прокуратура объявила о подозрении восьми лицам.

В рамках расследования дела о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности сообщено о подозрении восьми лицам.

Об этом сообщил начальник второго следственного отдела Управления спецрасследования ГПУ Андрей Радионов в эфире Украинского радио.

Он пояснил, что третьему президенту Украины Виктору Ющенко сообщили о подозрении, "потому что только ему, по закону, подчинялось Государственное управление делами и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции".

По его словам, пока сообщено о подозрении восьми лицам. Кроме того, "есть те, по кому приговоры вступили в законную силу, начиная от чиновников (в частности, от двух президентов и премьер-министра) и - к нотариусам".

Напоминаем, ранее ГПУ объявила Ющенко подозрение по делу о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности. ГПУ сообщила, что подозревает Ющенко в растрате имущества на 540 миллионов гривен.

Сам Ющенко заявил в 2016 году, что участок достался Януковичу, поскольку он "не мог повлиять на это".