Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко озвучив прогноз щодо головних ризиків для України в наступному році

Робити прогнози про внутрішньо- та зовнішньополітичні ризики для України у 2022 році непросто, але вони безпосередньо взаємопов’язані.

Безсумнівно найважливішим для України всередині країни наступного року буде протистояння президента Володимира Зеленського та Ріната Ахметова, яке може піти за трьома різними сценаріями:

Президент може використовувати у боротьбі з олігархом правоохоронні органи та АМКУ, законодавчі зміни, у тому числі й новий закон про олігархів, який набуде чинності навесні. Своєю чергою Рінат Ахметов у союзі з Віктором Медведчуком та Петром Порошенком може спробувати розвалити монобільшість та спровокувати дострокові вибори до Верховної Ради; Затяжна позиційна "війна" (через закон про олігархів, з окремих питань державної політики, особливо у сфері економіки) в інформаційно-політичній та судово-правовій сферах, але без використання кризових інструментів та за збереження відносної рівноваги. Цей сценарій є найімовірнішим; "Пакт про ненапад", у якому миру між сторонами не варто очікувати, але й всерйоз зачіпати інтереси одне одного вони стануть, оскільки сил на повну перемогу ні в кого з них немає. Цей розклад представляється раціональнішим (хоч і складним по виконанню), з обопільних ризиків кризового сценарію. До того ж не варто забувати про зовнішньополітичні ризики для України.

Слід пам’ятати, що завжди існує ризик якщо не масштабного вторгнення РФ, то деяких локальних військових операцій РФ проти України, зокрема, на Донбасі. Імовірність нападу залежить від двох факторів – внутрішньої ситуації в Україні, що може стати приводом для російського вторгнення, та стану справ на світовій арені.

При цьому найнеприємніший для України варіант — збіг двох можливих криз:

якщо в Україні одночасно виникне енергетична та гостра внутрішньополітична криза (що поки що малоймовірно);

виникнення міжнародної кризи, наприклад, навколо Тайваню чи Боснії.

Виникнення внутрішньої кризи у нашій країні РФ може використати як привід для військових дій проти України; у разі можливих дій КНР у Тайвані Росія може скористатися тим, що увага США буде відвернена на Тайвань, і їхня протидія по Україні буде ослаблена. Але це сценарій виникнення глобальної кризи (у тому числі економічної), вкрай небезпечної для всіх, у тому числі для Росії та Китаю. Тому його ймовірність невелика, хоч і виключати його не можна.

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Втім, окрім вторгнення РФ, українцям слід побоюватися й інших викликів.

США та Китай продовжать суперництво за вплив у світі, незрозуміло, як складеться ситуація з коронавірусом – триватиме пандемія чи настане ендемія, тобто людство навчиться жити з вірусом, а він перестане справляти сьогоднішній вплив на наше життя. Залежно від епідеміологічної та міжнародної політичної ситуації можуть бути різні сценарії глобального економічного розвитку – від продовження економічного зростання до різних кризових проявів. Загалом я поки що говорив би про тривожну невизначеність 2022 року.