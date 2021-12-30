Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко озвучил прогноз по главным рискам для Украины в наступающем году

Делать прогнозы о внутри- и внешнеполитических рисках для Украины в 2022 году непросто, но они напрямую взаимосвязаны.

Несомненно наиболее важным для Украины внутри страны в следующем году будет противостояние президента Владимира Зеленского и Рината Ахметова, которое может пойти по трем различным сценариям:

Президент может использовать в борьбе с олигархом правоохранительные органы и АМКУ, законодательные изменения, в том числе и новый закон об олигархах, который вступит в силу весной. В свою очередь Ринат Ахметов в союзе с Виктором Медведчуком и Петром Порошенко может попытаться развалить монобольшинство и спровоцировать досрочные выборы в Верховную Раду; Затяжная позиционная "война" (по закону об олигархах, по отдельным вопросам государственной политики, особенно в сфере экономики) в информационно-политической и судебно-правовой сферах, но без использования кризисных инструментов и при сохранении относительного равновесия. Этот сценарий представляется наиболее вероятным; Заключение некоего "пакта о ненападении", при котором мира между сторонами не будет, но и всерьез затрагивать интересы друг друга они не станут, поскольку сил для полной победы ни у кого из них нет. Этот расклад представляется более рациональным (хотя и сложным по выполнению), в силу обоюдных рисков кризисного сценария. К тому же не стоит забывать о внешнеполитических рисках для Украины.

Следует помнить, что всегда существует риск если не масштабного вторжения РФ, то неких локальных военных операций РФ против Украины, в том числе на Донбассе. Вероятность же нападения зависит от двух факторов – внутренней ситуации в Украине, что может послужить поводом для российского вторжения, и состояния дел на мировой арене.

При этом наиболее неприятный для Украины вариант — совпадение двух возможных кризисов:

если в Украине одновременно возникнет энергетический и острый внутриполитический кризис (что пока маловероятно);

возникновение международного кризиса, например, вокруг Тайваня или в Боснии.

Возникновение внутреннего кризиса в нашей стране РФ может использовать как повод для военных действий в Украине; в случае же возможных действий КНР в Тайване Россия может воспользоваться тем, что внимание США будет отвлечено на Тайвань, и их противодействие по Украине будет ослаблено. Но это — сценарий возникновения глобального кризиса (в том числе экономического), крайне опасного для всех, в том числе для России и Китая. Поэтому его вероятность относительно невелика, хотя и исключать его нельзя.

Читайте также: Категория Мир Китай вытесняет США с позиций сверхдержавы: когда возможен военный конфликт? КНР реформировала свои вооруженные силы и готовится к нападению на Тайвань

Впрочем, помимо вторжения РФ, украинцам следует опасаться и других вызовов.

США и Китай продолжат соперничество за влияние в мире, неясно как сложится ситуация с коронавирусом – продлится пандемия или наступит эндемия, то есть человечество научится жить с вирусом, а он перестанет оказывать сегодняшнее влияние на нашу жизнь. В зависимости от эпидемиологической и международной политической ситуации могут быть и разные сценарии глобального экономического развития – от продолжения экономического роста до различных кризисных проявлений. В целом я бы пока говорил о тревожной неопределенности 2022 года.