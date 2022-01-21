Коломойский мстит Порошенко руками Зеленского, президента ждет народный импичмент, — Руслан Рябошапка

Бывший соратник президента Зеленского, экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью "Телеграфу" рассказал о деле Порошенко, отношениях президента с Коломойским и о политическом будущем нынешнего главы государства.

Дело против Петра Порошенко стало топ-темой недели, а неожиданное решение судебного заседания в виде личного обязательства сторонники пятого президента восприняли как победу над властями. Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью "Телеграфу" рассказал, почему у дела по Порошенко нет ни будущего, кто является его заказчиком и какую роль во власти Владимира Зеленского играет олигарх Игорь Коломойский.

Дело о госизмене Порошенко — "юридический мусор"

– Вы, конечно, читали обвинения против Петра Порошенко. Может ли в этом деле идти речь о государственной измене?

– Даже представители власти, комментируя эту историю, говорят, что одна сторона – Порошенко с Медведчуком, наживались на незаконных поставках угля с оккупированных территорий. То есть говорят об определенном экономическом преступлении, а значит, речь идет о большой коррупции. Следовательно, это невозможно юридически квалифицировать как государственную измену. Это то, что называют "юридическим мусором". Очевидно, что у этого дела не будет никакой перспективы в суде. И мы уже увидели масштабный фейл, произошедший в Печерском суде, который, кстати, полностью подконтролен Офису президента. Но даже там сработал инстинкт самосохранения. Возможно, судье Соколову рассказывали о судьбе судьи Родиона Киреева, и он не захотел повторять его опыт. В результате он пошел на компромисс, но не решился применить жесткую меру пресечения, как того просили прокуроры.

– А почему даже не домашний арест? Потому что многие в команде Порошенко были уверены именно в таком решении.

– Потому что подозрение необоснованно. Для того чтобы применить меру пресечения, и это одно из требований УПК, должна быть обоснованность подозрения. А этого не было. Уже не говоря о неправильной юридической квалификации этого преступления. Соответственно, доказательств государственной измены в этом подозрении нет. Суд вообще не мог применять никакой меры пресечения. Поэтому я и говорю о компромиссе, ведь судья по закону должен просто отказать прокурорам в их ходатайстве, но он все-таки признал обоснованность подозрения и все-таки допустил ошибку.

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– Тот факт, что судья признал обоснованность подозрения, в команде президента сейчас демонстрируют в качестве победы.

– Они ищут что-то, чтобы сохранить лицо, но это масштабное поражение, демонстрирующее слабость власти. Генпрокурор вообще не пошла на эту авантюру, подставив под это своего заместителя. Прокуроры в суде тоже были не слишком активны, представляя обвинения.

– А почему, кстати, сторона обвинения была довольно вялая? Если это столь важный процесс для власти…

– Потому что инстинкт самосохранения у прокуроров тоже работает, и у судьи он сработал, и у генпрокурора, и у прокуроров. Они видели, что генпрокурор не осмелилась подписать этот трэш. Они понимали, что с них через несколько лет спросят за то, что они делали в суде. А это одно из тех дел, где ответ все равно будет. Потому что речь о пятом президенте – одной из наиболее влиятельных фигур в стране. Оценку действиям как генпрокурора, так и прокуроров потом дадут.

– Что касается Венедиктовой, которая в свое время лоббировала вашу отставку – она испугалась или защитила себя? И может ли теперь ее ждать отставка, ведь на Банковой любят лояльных людей.

– Конечно, на Банковой ее действиями недовольны. И от людей, близких к президенту Зеленскому, я слышал, что есть большие претензии к ней. Возможно, к марту у нас появится другой генпрокурор или исполняющий его обязанности.

Венедиктова испугалась и защитила себя (генпрокурор Ирина Венедиктова на день подписания подозрения Петру Порошенко ушла в отпуск, подозрение подписал и.о. генпрокурора Алексей Симоненко – Ред.). Она понимала, что это тоже станет основанием для привлечения к ответственности потом.

Про дуэт Зеленского и Коломойского

– По вашему мнению, кто является основным заказчиком этого дела: сам Зеленский, его окружение, Коломойский?

– Я думаю, что это дуэт Зеленского и Коломойского. У последнего есть основания ненавидеть Порошенко, поскольку именно при его каденции у бизнесмена возникли самые большие проблемы за всю его историю – это и национализация Приватбанка, и уголовные дела, которые сейчас ведут в НАБУ, САП и американские органы юстиции. Это и заморозка активов, и решение, которое должно вынести Лондонский суд, предусматривающий большие проблемы для олигарха. Дело против Порошенко – это месть Коломойского руками Зеленского. И я не исключаю, что ментальную ненависть Зеленского к Порошенко формирует этот олигарх.

– Насколько вы наблюдали и сейчас видите сближение Коломойского и Зеленского?

– Я считаю, что неназначение руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры – это, в том числе участие Игоря Коломойского, может и определяющее. Потому что, как только будет назначен независимый антикоррупционный прокурор, то подозрение Коломойскому появится в ближайшее время. Уже получили подозрения бывшие топ-менеджеры ПриватБанка, включая председателя правления, поэтому очевидно, что следующий шаг – сообщение о подозрении и привлечении к уголовной ответственности именно Коломойского. А бежать ему некуда. И власть, и Коломойский это прекрасно понимают, потому и оттягивают назначение. Эта ситуация заставляет Зеленского не выполнять свои обещания и врать нашим стратегическим партнерам, включая МВФ. Таким образом, он спасает Коломойского. Прошлый год был очень хорош для олигарха. Суды выносили решение в его пользу, власти собирались отдавать ему газ, делить "Нафтогаз" в его пользу, на "Центрэнерго" ему удалось нажиться.

Потом, правда, НАБУ выявило схему и открыло уголовное производство, но это все означает, что у него была возможность зарабатывать на государственном предприятии. Из олигархов именно для Коломойского прошлый год был наиболее удачным. Здесь можно упомянуть об обещанной президентом деолигархизации. Это тоже инструмент выяснения отношений Коломойского со своими конкурентами руками Зеленского.

– Финальное назначение независимого главы САП может произойти, этот вопрос курирует (заместитель главы Офиса президента — Ред.) Олег Татаров.

– Конкурс уже выиграл Александр Клименко. Осталось только формальное решение, и даже на стадии его принятия делается все, чтобы этот конкурс не был завершен.

– А когда вы были генпрокурором, ставилась ли вам задача в Офисе президента, лично президентом по каким-то делам по Порошенко?

– Владимир Александрович часто интересовался происходящим в производствах, в которых может фигурировать Петр Алексеевич.

– Что будет дальше с этим делом?

– Дело будут максимально затягивать, где-то могут раз или два сыграть медийно, но я думаю, что у них это не будет получаться, и они спустят это на тормозах. Что происходит с делом о покушении на Шефира? Власть так активно коммуницировала по нему, президент говорил об этом на трибуне ООН, но неизвестно ни одного результата.

– Как вы думаете, насколько сейчас возможно открытие дел по Ахметову? Ставились ли вам такие задачи еще в прошлом?

– Не стояла задача собрать все, что есть против Ахметова и расследовать, потому что президент обиделся на него. Но я обратил внимание на пост генпрокурора, неожиданно взявшегося расследовать дела, связанные с бизнесом этого человека. Не Коломойского, не Фирташа. И это произошло исключительно после того, как президент обиделся на него, сказал об этом публично, обвинил его в подготовке государственного переворота. И как после этого не говорить, что прокуратура фактически превратилась в рабов в руках Зеленского и его Офиса? Это уже сейчас генпрокурор пытается как-нибудь дистанцироваться от этого, не ходит в суд и не представляет обвинения.

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От любви к народному импичменту

– О чем свидетельствует такая реакция генпрокурора на указания и пожелания президента? Можно ли сказать, что обратный отсчет Зеленского уже пошел?

- Именно так. Власти продемонстрировали слабость, в том числе в ситуации с Порошенко. Эта комбинация разрабатывалась примерно полгода – с мая месяца началось преследование Медведчука, после чего появилось несколько телефонных разговоров, где Порошенко пытались привязать к Медведчуку. А когда дошли до главного (арест Порошенко — Ред.), то произошел масштабный сбой в системе. Прокуроры эту слабость почувствовали, думаю, что и следователи ГБР сейчас не будут проявлять большую активность в расследовании дел, которые они тоже считают политическими, заказными или рискованными для своей карьеры.

– Возможен ли в таких условиях второй срок Зеленского? И, зная президента лично, как вы думаете, насколько вероятен его поход на второй срок?

– Второй сезон сериала "Слуга народа" называется – "От любви к импичменту".

– Не смотрела его…

– Я тоже, но просто читал описание серий, чтобы знать, куда мы двигаемся. Потому что стратегии нет, но есть сценарий, и он заканчивается импичментом. Согласно нашей Конституции, импичмент нереален, но народный импичмент – это именно то, что ждет Владимира Зеленского. А то, что он не сделал судебной реформы, реформы прокуратуры, закончится таким же преследованием в отношении него.

– Нет ли у вас ощущения, что команда президента просто хочет сделать себе спарринг-партнера в виде Порошенко на предстоящие выборы? Ведь в социологических опросах они идут бок о бок, и втягивают страну в сценарий, когда есть вроде бы только два варианта.

– Для этой власти стратегическая игра не присуща. Власть способна копировать опыт, причем российский. Мало искать себе спарринг-партнера, нужно еще до этого времени самому остаться в хорошей форме, а в этом плане власть все больше сдает. И фейл по решению суда (по Порошенко — Ред.) может быть началом конца этой власти.