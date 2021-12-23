Зеленський може піти на випередження та влаштувати дострокові вибори 2022 року, — аналітик

Експерт очікує, що рейтинги Зеленського неминуче впадуть до кінця наступного року.

Президент України Володимир Зеленський може оголосити про дострокові вибори до кінця 2022 року. Причиною цього може стати різке зростання цін на комунальні послуги.

Про це розповів експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко.

Він каже, що згідно з меморандумом з МВФ Україна має перейти на ринкове тарифоутворення, що може призвести до зростання цін у два-три рази.

Бобиренко каже, що це неминуче призведе до обвалу рейтингів чинного президента.

"Скачок тарифів — це буде капут рейтингу. І цей самий капут прийде вже наприкінці 2022-го, коли людям принесуть платіжки", — зазначив він.

Експерт вважає, що Зеленський може спробувати діяти на попередження та спробувати провести президентські та парламентські вибори. Якщо він піде на такий крок, то, швидше за все, буде переобраний, хоч і з набагато меншим рівнем підтримки. А от парламентські вибори для нього пройдуть не так гладко і, швидше за все, в Раді монобільшості вже не буде.

Проте заради отримання більшості він може піти на угоду із мажоритарниками. Бобиренко не виключає, що такий хід може призвести до значних протестів в Україні та спричинити новий Майдан.

Як повідомлялося раніше, експерти розповіли "Телеграфу" про головні виклики для України в новому році, більше про це читайте у матеріалі: Стрибок тарифів та цін, ризик війни та дострокові вибори: чого очікувати українцям від 2022 року.