Зеленский может пойти на опережение и устроить досрочные выборы в 2022 году, — аналитик

Эксперт ожидает, что рейтинги Зеленского неизбежно рухнут к концу следующего года.

Президент Украины Владимир Зеленский может объявить о досрочных выборах к концу 2022 года. Причиной тому может стать резкий рост цен на коммунальные услуги.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

Он говорит, что согласно меморандуму с МВФ, Украина должна перейти на рыночное тарифообразование, что может привести к росту цен в два-три раза.

Бобыренко говорит, что такое неизбежно приведет к обвалу рейтингов действующего президента.

"Скачок тарифов – это будет капут рейтингу. И этот самый капут придет уже в конце 2022-го, когда людям принесут платежки", — отметил он.

Эксперт считает, что Зеленский может попытаться действовать на упреждение и попытаться провести президентские и парламентские выборы. Если он пойдет на такой шаг, то скорее всего будет переизбран, хоть и с гораздо меньшим уровнем поддержки. А вот парламентские выборы для него пройдут не так гладко и скорее всего в Раде монобольшинства уже не будет.

Однако ради получения большинства он может пойти на сделку с мажоритарщиками. Бобыренко не исключает, что такой ход может привести к значительным волнениям в Украине и стать причиной нового Майдана.

Как сообщалось ранее, эксперты рассказали "Телеграфу" о главных вызовах для Украины в новом году, больше об этом читайте в материале: Скачок тарифов и цен, риск войны и досрочные выборы: чего ожидать украинцам от 2022 года.