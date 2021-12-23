Скачок тарифов и цен, риск войны и досрочные выборы: чего ожидать украинцам от 2022 года

Следующий год должен преподнести Украине испытания буквально во всех ключевых сферах, но есть надежда на позитивные подвижки в экономике

Украина выходит из 2021 года с массой проблем, которые так или иначе будут влиять на ситуацию в 2022-м. Российско-украинская война не просто продолжается, но и приобретает новые черты, учитывая стягивания страной-агрессором войск к нашим границам.

Внутриполитическая ситуация далека от стабильности, экономика, мягко говоря, не дает повода для оптимизма.

О том, что год грядущий готовит Украине на внутренней и внешней арене, "Телеграф" разбирался с экспертами.

Дипломатический фронт: сценарии и нужные шаги

2022 год для внешней политики Украины будет достаточно сложным. Так считает директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда.

"Вряд ли мы сможем добиться радикальных успехов. В частности, завершить войну с Россией на приемлемых для себя условиях, стать членами ЕС или НАТО, – говорит он. – Также есть сомнения, что Украина может совершить существенный прорыв в вопросах улучшения своих позиций на внешних рынках. Россия же будет всячески стараться не допустить вступления Украины в НАТО, а также бороться против его расширения и расширения ЕС".

И хоть вопросы европейской и евроатлантической интеграции не стоят на повестке дня ближайшего будущего Украины в контексте здесь и сейчас, но они являются стратегически важными для нашей страны, акцентирует эксперт.

Учитывая ситуацию, Евгений Магда считает необходимым сосредоточиться на тактике малых дел, связанных с построением отношений, прежде всего, с нашими соседями. В том числе в рамках "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия), с ассоциированным трио, куда кроме Украины входят Грузия и Молдова.

"Соответствующим должно быть реагирование на то, что происходит в Беларуси. И, конечно, украинская власть обязана четко формировать отношение к действиям РФ, – отмечает эксперт. – Следует искать возможности для усиления своих позиций за границей. И демонстрировать, что Украина является активным субъектом внешней политики. Это непростой вызов. Он требует консолидации на национальных интересах внутри общества. Но этот вызов по силам Украине".

По мнению политического эксперта, дипломата Вадима Трюхана, 2022 год – наименее прогнозируем за весь период после возобновления независимости Украины.

Он считает возможными, по крайней мере, три сценария.

Первый — сохранение состояния "ни войны, ни мира" с Россией.

"На протяжении года время от времени будут возникать очаги напряжения по примеру весеннего и осеннего кейсов, связанных с накоплением российских войск на границах с Украиной. Возможны даже локальные обострения боестолкновений на линии соприкосновения с применением запрещённых минскими договоренностями артиллерийских систем. Вероятность такого сценария составляет не менее 50%", – отмечает Вадим Трюхан.

Второй сценарий можно условно назвать "дипломатический прорыв".

"Под давлением внутренних проблем, а также внешнего влияния Путин пойдет на договоренности относительно ОРДЛО. В результате переговоров между Украиной и Россией, при посредничестве США и Турции, будет согласована дорожная карта. Следуя ей, на оккупированной части Донбасса будут проведены выборы под эгидой ОБСЕ и Украина получит контроль над украинско-российской границей. Вероятность этого сценария – не более 15-20%, – считает эксперт. – Тем не менее, она существует".

Третий сценарий – полномасштабная война с применением всего имеющегося у россиян ракетного потенциала и воздушно-космических сил.

"Несмотря на кажущуюся фантастичность, этот сценарий тоже может быть реализован путинской Россией, – уверяет Вадим Трюхан. – Ведь не зря на протяжении практически всего этого года неформальные "информационные войска" России в лице всяких скабеевых-соловьевых, а также жириновских-багдасаровых, вместе с официальными представителями Кремля, не покладая рук лепили в режиме нон-стоп 24/7 для россиян, готовых проглотить всё, что говорит телевизор, образ нацистской Украины. Граждан которой якобы "нужно спасать от киевских властей". А как русские умеют "спасать", все уже прекрасно знают на примере концлагеря "Изоляция" в Донецке, разбомблённого Алеппо в Сирии и так далее. Так что исключать этого варианта, который может быть запущен после специально придуманного для этого casus belli (повод для войны), нельзя, пока кремлевской бандитской группировкой руководит военный преступник Владимир Путин".

По мнению дипломата, в вопросе отношений Украины с ЕС, НАТО и другими нашими партнёрами, грядущий год будет довольно продуктивным. Хотя и не прорывным.

"Ни перспективы членства в ЕС, ни ПДЧ от НАТО мы не получим. Тем не менее, начатые программы по реформированию и усовершенствованию оснащению всем необходимым, при помощи Запада, будут набирать обороты. Более того, количество партнёров, которые будут непублично поддерживать Украину новейшими образцами военной техники и боеприпасов, будут расти", – прогнозирует Вадим Трюхан.

Он считает, что можно ожидать знаковых визитов Владимира Зеленского в Азию, скорее всего, в Китай и, возможно, Индию.

"Нужно реализовывать озвученные ещё в начале 2021 года планы по поводу так называемого Азиатского турне. Ведь там инвестиции и рынки сбыта", – отмечает эксперт.

Внутренняя арена: противостояния и риски

По словам эксперта ОО "Бюро анализа политики" Виктора Бобыренко, основной риск для Украины был и остается – риск войны.

"Есть прогнозы, что эскалация возможна в январе-феврале, когда будут максимальные морозы и минимальные запасы угля и газа. И это может использовать Путин, расшатывая ситуацию внутри Украины. Не исключено, что путем организации диверсий. В каких-то городах, к примеру, взрывается ТЭЦ или по другим причинам прекращает подавать тепло. Волнения, паника, хаос. И – российская "рука помощи". Особые риски для городов в регионах, расположенных рядом с Россией – Донецкая, Харьковская, Сумская области и так далее, – считает Виктор Бобыренко. – Не исключена весенняя эскалация. Когда травка зазеленеет, земля подсохнет – больше возможностей для наступления. Май, к примеру".

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К кризису в Украине, по мнению эксперта, может привести и "деолигархизация" в трактовке Зеленского.

"В ответ на намерения Зеленского обуздать Ахметова, Порошенко и кого он там еще хочет назвать олигархами, президент может получить "ответку" в формате массовых волнений, – предупреждает аналитик. – Но наиболее вероятный риск – попытка Зеленского провести досрочные выборы. Согласно Меморандуму с МВФ, от нас требуют перейти на рыночное тарифообразование.

Цена в 8 грн за 1 куб газа для домохозяйств действует до мая. Скачок цен в 2-3 раза население и не потянет, и не простит Зеленскому. И если его рейтинг, несмотря на череду скандалов (вагнергейт, оффшоры, коррупционные скандалы, провал вакцинации, провал подготовки отопительного сезона, рост тарифов) колеблется в районе 22-23% (при стабильном электорате в 15-17%), то скачок тарифов – это будет капут рейтингу. И этот самый капут придет уже в конце 2022-го, когда людям принесут платежки".

Потому, поясняет Виктор Бобыренко, Зеленский может пойти на опережение, стараясь провести и президентские, и парламентские выборы досрочно – в 2022 году.

"Причем сперва запустить президентские, так как он точно их выиграет (хоть и со значительно худшим результатом, чем в 2019-м). А потом – парламентские. Сохранив мажоритарку (аргументируя тем, что выборы внеочередные). Да, монобольшинства уже не будет. Но есть вариант создать контролируемую про-Зеленскую коалицию, добрав "тушками" за счет тех же мажоритарщиков. И это может стать одним из вызовов нового года. Потому что, если Зеленский так попытается сыграть, он может получить новый Майдан", – считает аналитик.

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов уверен, что внутренняя политика во многом будет определяться международной повесткой.

"Ультиматумы со стороны Кремля и его диалог с США и НАТО, вероятно, приведут к необходимости для Украины пойти на некие компромиссы в отношениях с ОРДЛО и Российской Федерацией. Естественно, это обострит внутриполитические дебаты и даже может стать причиной протестных акций и парламентского кризиса", – считает эксперт.

Он обращает внимание, что по итогам 2021 года президент Зеленский сохраняет лидерские позиции по поддержке населения в сравнении с любыми другими политиками.

"Примечательно, что его рейтинг в декабре 2021 года остается на том же уровне (25-27%), что и в начале 2021-го. В гипотетическом втором туре президентских выборов Зеленский также побеждает любого из конкурентов. Президент все так же удерживает контроль за большинством в парламенте – как формальным, так и реальным, и добивается голосований практически за все свои инициативы. Такая поддержка дает ему возможность продолжать кампанию по ограничению влияния олигархов, но, в то же время, можно прогнозировать информационные ответы с их стороны", – говорит Игорь Попов.

Он считает, что если не появятся "черные лебеди" (неожиданные, непредсказуемые факторы), то данное противостояние будет продолжаться в конституционных рамках и не приведет к кардинальным политическим потрясениям.

"Проведение досрочных общенациональных выборов, смена правительства или появление новой суперпопулярной политической силы – в следующем году маловероятны. Приоритетами политической повестки станут поддержание энергетического баланса, отношения с РФ, в меньшей мере – борьба с ковидом и обсуждение текущих скандальных новостей", – резюмирует Игорь Попов.

Экономический расклад: вызовы и надежды

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что основные экономические риски в 2022 год перекочуют из 2021-го.

По его мнению, главные вызовы – это:

- дальнейшее падение экономики, вызванное деятельностью парламента и правительства по увеличению налоговой и регуляторной нагрузки на бизнес;

- энергетический кризис, связанный как с общемировыми тенденциями относительно роста цен на энергоносители, так и усилиями украинской власти, странным образом направленными на снижение добычи угля и газа и уменьшение производства электроэнергии;

- продовольственной кризис, обусловленный ростом цен на продукты питания на внешних рынках и полным отсутствием реакции со стороны парламента и правительства на увеличение экспорта продовольственного сырья из Украины (с одновременным увеличением налоговой нагрузки на сельхозпроизводителя внутри страны);

- рост трудовой миграции из Украины, связанной, в первую очередь, с низкой зарплатой и уменьшением количества рабочих мест, что спровоцировано неадекватными, по мнению Юрия Гаврилечко, коронакризисными ограничениями со стороны правительства;

- банкротство местных бюджетов – из-за перекладывания на местные власти ответственности за выполнение общегосударственных функций в области образования, здравоохранения, ЖКХ.

Свой топ экономических вызовов-2022 представил и аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин:

- замедляющееся восстановление экономики, усиливаемое креном ужесточения фискальной и налоговой политик (Закон 466 и 1914 (проекты 1210 и 5600), бюджетная декларация на 2022–2024 гг., бюджет-2022);

- раскрутка инфляционной спирали, стимулируемая как внешними факторами (цены на энергоносители), так и внутренними причинами (негативные ожидания, рост тарифов);

- слабая государственная экономическая политика, не способная смягчить вышеперечисленные и иные риски, и атрофия государственных институтов.

"Немногие позитивные начинания (инвестняни, специальное декларирование/налоговая амнистия, большая приватизация, создание Бюро экономической безопасности) пока не стали историями успеха или драйверами развития, – подчеркивает Вячеслав Черкашин. – А смена вывесок и персоналий стала глубинным смыслом и наполнением деятельности исполнительной ветви власти. За чуть более два года (с августа 2019 года) у нас четвертый профильный министр (Милованов, Петрашко, Любченко, Свириденко). Должность министра экономики стала почти мистически зловещей, сулящей конец карьеры любого чиновника".

Аналитик акцентирует, что в Украине – одна из самых больных и слабых экономик Европы.

"Но такое во многом отчаянное положение несет и возможности, – считает Вячеслав Черкашин. – Мы еще можем сделать кардинальный разворот и отказаться от политики ограничения экономических свобод и нарастающего вмешательства государства в экономику. Рецепт выздоровления: радикальная налоговая реформа (переход на умеренно низкие ставки налогов при максимально широкой базе), минимизация регуляций и демонополизация. Но запрос на подобные идеологию и политику отсутствует. Царство слов вместо дел".

Есть ли позитив?

Финансового эксперта, экономиста Алексея Куща мы попросили сосредоточиться именно на позитивных экономических моментах, на надеждах 2022 для Украины.

"Определенный сырьевой фарт будет сопровождать Украину и в новом году. Не такой, как в 2021-м, но – будет. В уходящем году сырьевой украинский экспорт стремительно рос на фоне относительно стабильных цен на сырьевой импорт. За исключением осени. В 2022-м соотношение экспортно-импортных цен будет не такое благополучное. Но, тем не менее, цены на сырье, которое мы традиционно экспортируем (зерно, кукуруза, подсолнечное масло, железная руда и металл) будут достаточно высокими. Основная причина – глобальная мировая инфляция доллара. А если дешевый доллар, то дорогое сырье. И у нас есть шанс продавать свое сырье по достаточно дорогим ценам", – поясняет Алексей Кущ.

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По его словам, то, что НБУ повышает процентную ставку, действуя в интересах финансовых спекулянтов, кончено, снижает возможности нашего экономического роста. Но при этом оставляет этих самых финансовых спекулянтов в нашем внутреннем рынке капитала. То есть, они будут продолжать вкладывать деньги в ОВГЗ – облигации внутреннего государственного займа. Соответственно, гривна если и будет девальвировать, то не так сильно, как могла бы.

"Из позитива также то, что мировая экономика и наша, скорее всего, будут выходить из пандемического кризиса. Ряд отраслей, включая сектор услуг, будут постепенно реанимироваться, – продолжает эксперт. – Есть надежда, что Федеральная резервная система США в 2022 году не станет повышать свою базовую процентную ставку и начинать программу монетарного ужесточения. Соответственно, рынки развивающихся стран, включая Украину, будут чувствовать себя не так плохо, чем если бы процентные ставки в Штатах начали свой рост. Что касается энергетических рисков – думаю, тех запасов, которые у нас есть с точки зрения энергетического баланса, скорее всего, хватит до марта. А там и лето подоспеет. То есть, все сюрпризы откладываются на следующий отопительный сезон".

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