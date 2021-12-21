"Я буду прямо ему звонить": Зеленский заговорил о переговорах с Путиным

Темы возможного разговора между политиками пока не анонсируются

На фоне вероятной угрозы полномасштабного нападения России Офис президента Украины начал предварительные переговоры с Кремлем о возможной личной беседе между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Такая информация стала известна во вторник, 21 декабря, после общения Зеленского с журналистами в резиденции "Синегора", передает "Интерфакс-Украина".

По словам политика, сейчас обсуждаются темы, которые могли бы быть интересны обеим сторонам диалога. При этом он подчеркивает, что уже не единожды публично заявлял о готовности наладить непосредственный контакт с российским лидером для улучшения ситуации на востоке Украины.

"Мы готовы встречаться с Российской Федерацией. Мы этого не боимся, — отметил Зеленский. — Я на обиды в последнюю очередь смотрю, потому мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, все равно в каком формате".

Читайте также: Категория Украина Угроза российского вторжения: где Путин расположил войска и куда он может ударить (карты и эксперты) Угроза масштабного вторжения РФ в Украину есть, но больше похоже на то, что Путин повышает ставки перед переговорами, считают эксперты.

Также президент добавил, что в случае, если представителям администраций не удастся прийти к консенсусу, то он готов первым сделать шаг.

"Буду прямо ему звонить", — признался Владимир Зеленский.

При этом глава государства не забывает о "нормандском формате" касательно темы войны на Донбассе. Однако и не исключает вероятность появления новых площадок, на которых могут решаться вопросы о дальнейшем взаимодействии между Украиной и Российской Федерацией. По его мнению, это поможет развивать многовекторные отношения для Украины и западных партнеров.

Интересно, что накануне в общении с иностранными журналистами Зеленский признал, что Россия действительно копит военную мощь у восточных границ Украины. По словам президента, это делается с целью последующего шантажа, но и не исключил вероятность внезапной атаки со стороны Кремля.

При этом российский лидер Владимир Путин заверяет западных партнеров, что перемещения подразделений армии РФ внутри государства не являются подготовкой к наступлению на Украину. Позже от политика прозвучали обвинения в сторону НАТО и Америки, которые якобы хотят разместить в Украине свое ракетное оружие.