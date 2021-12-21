"Я прямо йому дзвонитиму": Зеленський заговорив про переговори з Путіним

Теми ймовірної розмови між політиками поки не розголошуються

На тлі ймовірної загрози повномасштабного нападу Росії Офіс президента України розпочав попередні переговори з Кремлем про можливу особисту бесіду між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Така інформація стала відома у вівторок, 21 грудня, після спілкування Зеленського з журналістами у резиденції "Синьогора", передає "Інтерфакс-Україна".

За словами політика, зараз обговорюються питання, які могли б бути цікавими для обох сторін діалогу. При цьому він наголошує, що вже не раз публічно заявляв про готовність налагодити безпосередній контакт із російським лідером для поліпшення ситуації на сході України.

"Ми готові зустрічатися з Російською Федерацією. Ми цього не боїмося, — зазначив Зеленський. — Я на образи в останню чергу дивлюся, тому ми готові і на прямий діалог тет-а-тет, все одно в якому форматі".

Також президент додав, що якщо представникам адміністрацій не вдасться дійти консенсусу, то він готовий першим зробити крок.

"Буду прямо йому дзвонити", — зізнався Володимир Зеленський.

При цьому глава держави не забуває про "нормандський формат" щодо теми війни на Донбасі. Однак і не заперечує ймовірність появи нових майданчиків, на яких можуть вирішуватись питання щодо подальшої взаємодії між Україною та Російською Федерацією. На його думку, це допоможе розвивати багатовекторні відносини для України та західних партнерів.

Цікаво, що напередодні спілкування з іноземними журналістами Зеленський визнав, що Росія справді накопичує військову міць біля східних кордонів України. За словами президента, це робиться з метою подальшого шантажу, але й не виключив можливості раптової атаки з боку Кремля.

При цьому російський лідер Володимир Путін запевняє західних партнерів, що переміщення підрозділів армії РФ усередині держави не є підготовкою до наступу на Україну. Пізніше від політика пролунали звинувачення у бік НАТО та Америки, які нібито хочуть розмістити в Україні свою ракетну зброю.