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Зеленський виділив головне із переговорів Байдена та Путіна (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Президент бачить позитив у розмові двох політиків Новина оновлена 08 грудня 2021, 17:29
Президент бачить позитив у розмові двох політиків

За словами Зеленського, Сполучені Штати завжди перебували на боці України

Особиста участь американського лідера Джозефа Байдена у спробах врегулювати війну на сході України є надзвичайно важливою для нашої держави. Такими проміжними оцінками діалогу між Джо Байденом та Володимиром Путіним, що відбувся у вівторок, 7 грудня, поділився президент Володимир Зеленський.

Його реакція стала відомою під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.

Глава української держави назвав проведення розмови між президентами США та Росії "позитивною".

"Я вважаю, що перемога України в тому, що завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність", — зазначив президент.

Також, за його словами, українська держава завжди мала двопартійну підтримку з боку США, але найголовнішою зараз є особиста реакція американського президента Джо Байдена. Зеленський переконаний, що очільник Штатів може допомогти в остаточному врегулюванні війни на Донбасі.

Більш конкретні висновки зі спілкування американського та російського президентів Володимир Зеленський пообіцяв зробити вже найближчого четверга. Все тому, що 9 грудня Офіс президента чекає на дзвінок з Білого дому.

Зеленський уточнив, що розмова із очільником Штатів буде "у форматі діалогу" телефоном. При цьому з Путіним Байден розмовляв по захищеному каналу відеозв’язку.

Нагадаємо, що початково в ОП заявили, що бесіда США та РФ не стала чимось "сенсаційним", хоча й висловили подяку американському президентові за відстоювання України.

При цьому західна преса впевнена: особливо радісних висновків із спілкування Байдена та Путіна робити не варто, адже Кремль не наважився вдатися до примирення.

Теги:
#США #Росія #Володимир Путін #Президент України #Джо Байден #Володимир Зеленський
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