Зеленський виділив головне із переговорів Байдена та Путіна (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 84
За словами Зеленського, Сполучені Штати завжди перебували на боці України
Особиста участь американського лідера Джозефа Байдена у спробах врегулювати війну на сході України є надзвичайно важливою для нашої держави. Такими проміжними оцінками діалогу між Джо Байденом та Володимиром Путіним, що відбувся у вівторок, 7 грудня, поділився президент Володимир Зеленський.
Його реакція стала відомою під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.
Глава української держави назвав проведення розмови між президентами США та Росії "позитивною".
"Я вважаю, що перемога України в тому, що завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність", — зазначив президент.
Також, за його словами, українська держава завжди мала двопартійну підтримку з боку США, але найголовнішою зараз є особиста реакція американського президента Джо Байдена. Зеленський переконаний, що очільник Штатів може допомогти в остаточному врегулюванні війни на Донбасі.
Більш конкретні висновки зі спілкування американського та російського президентів Володимир Зеленський пообіцяв зробити вже найближчого четверга. Все тому, що 9 грудня Офіс президента чекає на дзвінок з Білого дому.
Зеленський уточнив, що розмова із очільником Штатів буде "у форматі діалогу" телефоном. При цьому з Путіним Байден розмовляв по захищеному каналу відеозв’язку.
Нагадаємо, що початково в ОП заявили, що бесіда США та РФ не стала чимось "сенсаційним", хоча й висловили подяку американському президентові за відстоювання України.
При цьому західна преса впевнена: особливо радісних висновків із спілкування Байдена та Путіна робити не варто, адже Кремль не наважився вдатися до примирення.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-