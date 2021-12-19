Укр

Впервые в истории: Данилов анонсировал беспрецедентные меры в случае нападения России

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Алексей Данилов Новость обновлена 19 декабря 2021, 15:00
Алексей Данилов

Речь идет о привлечении к обороне страны всех возможных структур

Власти Украины на фоне угрозы полномасштабного вторжения России разработали детальный план обороны, согласно которому впервые в истории могут приобщить все ведомства.

Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Апостроф TV".

По его словам, действия каждого отдельного ведомства и структуры в новом плане детально прописаны.

"Впервые в истории страны будут привлечены все ведомства в случае вторжения Российской Федерации", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что до этого планировалось привлечь гораздо меньшее количество специалистов, но стратегию обороны расширили.

"Раньше план обороны — это был Генштаб, Вооруженные силы и группы, которые имеют отношение к сектору безопасности и обороны. Этот план обороны — более широкий документ. Все ведомства, имеющие к этому отношение, уже определены как структуры, которые будут участвовать в этом", – резюмировал Алексей Данилов.

Следует отметить, что Великобритания отказалась помочь Украине военными, а среди причин указала тот факт, что наша страна не является членом НАТО.

Тем временем Россия продолжает стягивать войска к украинским границам, при этом уверяя всех, что никакого вторжения на территорию Украины не планирует.

В Германии же жестко оценили агрессию президента РФ Владимира Путина в отношении Украины и заявили, что он на себе должен почувствовать все последствия этого. А в США не исключают, что предоставят нашей стране несколько систем для воздушной обороны.

Теги:
#Украина #Россия #СНБО #Вторжение #Олексій Данілов
Алексей Данилов
Украина
Впервые в истории: Данилов анонсировал беспрецедентные меры в случае нападения России
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