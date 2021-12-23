"Придется смириться и платить", – экономист Фурса про тарифы и курс доллара в Украине

Известный финансист поделился своими прогнозами по самым актуальным для украинцев темам

Как поется в известной песне, это был тяжелый год. И хотя украинская экономика понемногу восстанавливается после кризиса, делает она это медленнее, чем ожидалось. К счастью, сегодня "виноватых" долго искать не надо – уже второй год причиной всех бед в мире является пандемия, которая не торопится от нас уходить.

Что готовит украинской экономике новый 2022 год? Есть ли куда расти ценам и тарифам? Преподнесет ли неприятные сюрпризы валютный курс? Стоит ли ожидать прекращения "эвакуации" украинцев за рубеж? На эти и другие темы "Телеграф" побеседовал с финансистом Сергеем Фурсой.

О пандемии и росте экономики

– Сергей, если прошлогодние прогнозы экспертов строились на том, что коронавирус в 2021-м нас покинет, то в этом году уже все берут за основу, что он останется с нами надолго. Как вы считаете, ждут ли нас локдауны, ограничения и маски в 2022 году?

– Я не иммунолог, так что прогнозы по коронавирусу давать все же не буду. Если мы говорим о коронавирусе и экономике, то мои экономические прогнозы никак не связаны с вирусом. Они основываются на том, что коронавирус не влияет на украинскую экономику, потому что у нас нет никаких ограничений.

– Тогда давайте приступим к самим прогнозам. Главный экономический вопрос вполне ожидаем: что будет в 2022-м с украинской экономикой? Сегодня уже можно говорить, что рост ВВП по итогам уходящего года будет минимальным – ему не удастся отыграть 4-процентное падение 2020-го. Станет ли 2022 для нашей экономики более стремительным и успешным?

– Номинальный ВВП по итогам года вырос довольно значительно, но реальный действительно не отыграет прошлогоднее падение. В 2022-м рост продолжится – я думаю, он будет выше 3%.

– Этого хватит, чтобы украинцы почувствовали рост экономики на себе? Зарплаты вырастут?

– Украинские зарплаты растут с 2016 года и сегодня являются самыми высокими за всю историю страны, причем и в гривневом, и в долларовом эквиваленте. Это если смотреть на цифры. Если же спросить самих украинцев, они ответят, что этого роста не чувствуют. Но чувствовать или не чувствовать — это специфическая история. А то, что зарплаты растут вслед за ростом экономики – это факт.

О ценах и тарифах

– Цены и тарифы были одной из основных тем экспертного сообщества и СМИ на протяжении всего 2021 года. Инфляция по итогам года будет порядка 10%, хотя по ощущениям, конечно, больше. Как вы считаете, что будет с ценами в 2022?

– Цены сегодня растут во всем мире, и вполне логично, что при рекордной мировой инфляции Украина не осталась в стороне. Тем более учитывая, что наша инфляция, в основном, импортируемая. Она может замедлиться в следующем году, но здесь очень трудно делать прогноз, поскольку неясна мировая динамика – в частности, непонятно, что будет происходить с ценами на газ.

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– А что будет с тарифами?

– Они будут расти. Тарифы, как и цены, должны быть рыночными, а они сегодня в Украине пока ниже рыночного уровня. Так что им есть куда расти.

– Думаю, украинцы с вами не согласятся. Даже у не самых бедных людей сегодня сильно портится настроение, когда они видят свои коммунальные платежки…

– Для тех, кто не может заплатить за коммуналку по рыночным ценам, у нас в стране предусмотрены субсидии. А тем, кому платежки просто кажутся высокими, придется смириться и платить. Надо понимать, что коммуналка — это дорого в любой стране мира: и в Швейцарии, и в Великобритании, причем чем севернее, тем дороже. В той же Британии, если вы придете зимой в гости, то ощутите, что в доме "слегка холодно". Скажем так: гораздо холоднее, чем в украинских квартирах.

О заробитчанах

– Несколько дней назад все взялись обсуждать новость об оттоке трудовых ресурсов за рубеж: разница между выехавшим и вернувшимися в Украину за 10 месяцев 2021 года составила более 600 тысяч человек. Как вы считаете, удастся ли президенту Владимиру Зеленскому в 2022 приступить к выполнению одного из своих основных предвыборных обещаний и хотя бы приостановить эту "эвакуацию"?

– Думаю, не удастся. С самого начала эти заявления звучали как популизм. В ближайшие годы ничего не изменится и украинцы продолжат уезжать, поскольку для определенных групп населения условия жизни и работы в Европе лучше. Оттоку украинцев за рубеж в значительной мере поспособствовал безвиз: если раньше выехать было довольно трудно, то сегодня таких проблем нет. Так что сегодня все разговоры о том, что украинцы вот-вот начнут возвращаться назад, — это несбыточные мечты.

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– Дело только в зарплатах?

– Зарплаты – это один из важных факторов, но, говоря в общем, дело в комплексе причин. Это и зарплаты, и социальная защита, и безопасность, и уровень жизни в целом.

О курсе гривны

– Гривна в этом году радовала стабильностью. Экономисты, конечно, постоянно говорят, что небольшая девальвация была бы хороша для экспортеров, но обычным украинцам дела до экспортеров нет, а таблички обменников действуют успокаивающе. Ждет ли гривну такая же стабильность в 2022-м?

– Я считаю, что курс национальной валюты должен быть рыночным, а не "помогать" то экспортерам, то импортерам. Кстати, если говорить об экспортерах, то они и так весь год были "в шоколаде": таких высоких цен на металлы и агропродукцию еще не было никогда. Так что им жаловаться и без того не на что.

Что касается прогноза, то, если внешние факторы не окажут слишком сильного давления, курс гривны в следующем году сохранится на сегодняшнем уровне.

– Обычно в конце декабря на валютном рынке возникает некоторая неопределенность и эксперты начинают пугать скачками в праздничные дни. Как вы считаете, нас ждут в январе валютные сюрпризы?

– Никогда в январе ничего подобного не бывает, это просто очередные сказки.

О законе №5600

– В 2021-м было приняты немало экономических законов и одним из самых обсуждаемых стал закон №5600, который власть называет "антиолигархическим", а эксперты — "антибизнесовым". А что думаете об этом законе вы?

– Антиолигархическим я бы его точно не назвал. А вообще этот закон уникален, поскольку ему удалось солидаризировать самые разные бизнес-ассоциации. И это неудивительно, ведь на примере "Синево", которой выписали штраф на миллиард, можно увидеть, как налоговики легко выходят за границы здравого смысла.

Да, штраф уже отменили, но впечатление осталось. Можно ли теперь убедить бизнес, что ему не следует бояться повышения полномочий налоговой? Как говорить об инвестиционном климате в такой ситуации?

Мы знаем, что налоги платить не любит никто. Но одно дело — бороться с теневой экономикой и с преступлениями, а другое – кошмарить бизнес. Пока налоговая воспринимается бизнесом как враг предпринимателей и не делает ничего для того, чтобы эта ситуация изменилась.

– Исходя их всего вышесказанного, как реализация закона скажется на Украине и украинцах?

– На простых украинцах – никак. Бюджет получит чуть больше денег, но это, скорее всего, будут не такие существенные суммы. Тяжелее всего придется предпринимателям, которым грозит дополнительное давление со стороны налоговиков. Так что представители бизнеса не зря переживают по поводу новых законов.