Экономист Борис Кушнирук: Украинские локдауны – неэффективны и являются частью всеобщего хаоса

Украинская экономика подбрасывает темы для обсуждения буквально ежедневно. Журналисты и эксперты еще бюджет-2022 не успели досконально разобрать, как уже стартовал отопительный сезон. Не успели СМИ переварить информацию о том, что мы снова будем закупать электроэнергию в Беларуси и России, как новый информповод – гривна на межбанке обвалилась. Правда, на следующий день курс пришел в норму, но нам уже не до этого: две трети областей страны накрылись локдауном.

Самые актуальные экономические вопросы в стране «Телеграф» обсудил с украинским экономистом Борисом Кушнируком.

О курсе доллара в Украине

– Борис, почему украинцы настолько болезненно реагируют на любые изменения на валютном рынке? Когда мы начали так пристально следить за курсом доллара?

– Курс доллара волнует украинцев все 30 лет независимости. А обязаны мы этим гиперинфляции, которая обесценила все сбережения – если помните, в 1993-м инфляция достигала 10 тысяч процентов в год.

Психологи говорят, что человек в среднем помнит негативные события три года, а потом, если нет «подпитки», забывает или по крайней мере, уже резко не реагирует. Так и произошло: 1998-2008 годы были достаточно спокойными и стабильными, украинцы почувствовали уверенность в завтрашнем дне, набрали валютных кредитов, хранили сбережения в гривне. И снова получили удар в виде падения курса.

В 2012-м перед парламентскими выборами власть, чтобы показать, что в стране «все хорошо», поддерживала гривну как могла – брала займы и вбрасывала валюту на рынок. Это привело к тому, что в феврале 2015-го курс ушел за отметку в 40 грн за доллар, и, несмотря на последующий откат назад, гривна все же обвалилась в три раза.

Неудивительно, что украинцы находятся в постоянном стрессе, понятия не имея, чего ждать от курса. А ошибки со стороны правительства и НБУ только усугубляют ситуацию.

В частности, в 2019-м безответственная политика с укреплением курса до 23 грн за доллар привела к убыткам экспортеров. А действия должны были быть противоположными: для того, чтобы поддерживать конкурентность нашей продукции на внешнем и внутреннем рынках, нам нужна не ревальвация, а небольшая девальвация.

– Вы считаете, что курсом управляют вручную?

– Я этого не исключаю. Владея информацией о том, что будет с курсом, можно неплохо заработать. Взять, например, наших высших чиновников, которые покупают ОВГЗ и, погашая их, зарабатывают миллионы гривен. Если знать, что будет с курсом, вкладываться в облигации можно без всякого риска.

Но поскольку подавляющее большинство наших сограждан такой информацией не владеют и рисковать не готовы, доллар остается их единственной гарантией. Денег на этом не заработаешь, но покупка валюты работает как средство сохранения сбережений.

– На днях вышло интервью с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, в котором он не исключил, что к концу года доллар может преодолеть планку в 29 грн. Вы считаете, это реально?

– К сожалению, нет. Как я уже говорил, нашим производителям и экспортерам нужна девальвация, но гривна будет стабильнее, чем ожидалось. Сегодня у нас формируется значительный профицит платежного баланса.

Во-первых, согласно прогнозам, переводы от заробитчан в этом году составят 13 млрд долларов.

Во-вторых, сверхвысокие цены на энергоносители приводят к тому, что энергетический импорт будет гораздо меньше прогнозного. Украинские производители все чаще говорят, что, скорее, закроются, чем будут покупать газ по таким ценам.

В-третьих, сокращается потребительский импорт. В связи с карантином импортеры решили не делать некоторые виды закупок, поскольку непонятно, как будет работать торговля и сможет ли она все это реализовать.

И, наконец, в-четвертых, на фоне сокращения энергетического и потребительского импорта, экспортная выручка остается на прогнозируемом уровне.

В связи со всем вышесказанным курс до конца года не то что до 29 – он даже до 27 грн за доллар может не дойти.

О бюджете Украины на 2022 год

– Бюджет на 2022 год вызвал у экономистов неоднозначную реакцию и море критики. А что вы думаете о смете страны на будущий год?

– К бюджету-2022 у меня есть фундаментальная претензия. При формировании документа сложилась совершенно абсурдная ситуация с прогнозированием, в результате чего номинальный ВВП на конец этого года может оказаться выше, чем ВВП на следующий год. Такое существенное занижение произошло впервые за всю историю Украины. Чтобы ВВП достиг заложенных показателей, должен произойти огромный обвал экономики, но ведь этим же бюджетом запланирован рост!

– Ваши коллеги заподозрили Минфин в том, что это было сделано специально, ведь не выполнить такой бюджет просто невозможно. А при отсутствии форс-мажоров можно будет еще и постоянно рапортовать о перевыполнении плана по доходам.

– Я думаю, дело все же в вопиющей некомпетентности. Тем более, что то же самое мы видим и в бюджете на этот год. Например, проектом бюджета-2021 рост экспорта товаров и услуг был запланирован на уровне 2,8%, а за 8 месяцев он уже составил 33% – то есть почти в 12 раз больше! Цифры по импорту – 7,8% и 30% соответственно. Аналогичные расхождения и по многим другим показателям. И все это говорит о крайне низком уровне макропрогнозирования и в прошлом году, и в этом.

– И все же, может это такие новые традиции бюджетирования по-украински?

– Бюджет – это главный документ страны, это квинтэссенция всей экономической политики государства. Но у нас с ним обращаются достаточно «вольно».

У нас был запланирован на этот год огромный дефицит в размере 246 млрд, покрыть который просто нечем. При этом в Украине сохраняется практика, которая позволяет правительству решать, какие статьи они будут финансировать, а какие – нет. Но тогда зачем нам парламент, если такие глобальные вопросы решает правительство?

На следующий год снова запланирован завышенный дефицит в размере 188 млрд долларов. И снова расчет на то, что все можно будет «порешать» в ручном режиме. В результате происходит следующее. Например, в ходе нашего «Большого строительства» денег не хватило и решили, что какую-то дорогу строить не будут. А это означает, что определенный бизнесмен денег не получит. Если он с этим не согласен и хочет, чтобы его дорога все же строилась, он должен принести «чемодан железных аргументов».

– И какой же выход?

– Тут не нужно изобретать велосипед – в других странах уже давно нашли выход из подобной ситуации. При невыполнении бюджета более чем на 5%, правительство вносит в парламент свои предложения по поводу того, какие статьи расходов финансировать, а какие – нет. Если парламент предложение правительства не устраивает, то все статьи расходов сокращаются одинаково – на 6%, на 7% и т.д. Но в ручном режиме решением таких вопросов никто не занимается, что минимизирует коррупцию.

О локдаунах в Украине

– Перед каждым локдауном экономисты прогнозируют, что экономика его не переживет, но проходит время, и мы видим, что она никуда не исчезла…

– Экономика существует даже в странах, которые находятся в состоянии постоянных боевых действий. Все просто: если есть люди, значит, есть потребление. Если есть потребление, есть и товарные отношения, следовательно, есть и экономика.

Словом, выражение «экономика не переживет» не стоит воспринимать буквально. Экономика переживет все, просто она будет находится во все более примитивном состоянии. Производства будут работать все менее эффективно, а расслоение населения будет все сильнее: без среднего класса, только богатые и бедные.

– Сегодня на смену тотальным локдаунам пришли «точечные». Это спасает экономику?

– Я считаю, что региональные локдауны – это бред. Весь сегодняшний хаос в стране – это отображение непрофессионализма и коррумпированности власти. Провалили тестирование, провалили вакцинацию, провалили начало отопительного сезона, провалят и все остальное.

Вы только представьте абсурдность этой ситуации: при том, что мощность украинской энергосистемы в несколько раз выше потребления, мы принимаем решение закупать электроэнергию в России и Беларуси, чтобы избежать «электрического локдауна»!

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Я, кстати, ранее предлагал «миксованный» выход из ситуации, который бы одновременно и снизил контакты, и помог бы побороть энергокризис. Для этого нужно просто отправить школьников в зимний период по домам, что одновременно позволит и сэкономить отопление, и избежать контактов в школах. С этой же целью бюджетные организации можно частично перевести на удаленную работу или на сокращенный график работы, что не только сократит расходы на отопление и электричество, но и поможет обойтись без хаотичных локдаунов.

– Вы вообще считаете локдауны бесполезыми?

– В украинском исполнении – однозначно, в них нет никакой логики. Не секрет, что во время прошлых локдаунов у нас работали и магазины, и рестораны. Все как всегда: строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения.

Или, например, такой момент: сегодня в «красных зонах» право на посещение мероприятий, общественных заведений, проезда в транспорте получают вакцинированные. В чем тут логика? Я сам полностью вакцинирован. Но я прекрасно понимаю, что могу заболеть, могу стать разносчиком вируса, и единственное, чем мне поможет вакцина – это уменьшит риск осложнений.

То есть, если правительство хочет локдаунами сократить распространение заболевания, то привилегии вакцинированным сводят эти усилия на нет – в этих привилегиях нет никакой логики!

Уверен, что украинские локдауны неэффективны и являются частью всеобщего хаоса, не имея никакого отношение к реальному решению проблем.

Напомним, "Телеграф" писал, какими будут тарифы, зарплаты и курс валют в ближайшие три года.