Гривну к концу года сильно "покидает": что будет с курсом валют в ноябре-декабре

Эксперты предрекают гривне и украинцам непростой конец года

Пока осень-2021 остается благоприятным временем для украинской гривны: с 31 августа по 17 октября национальная украинская валюта по отношению к доллару США укрепилась на 54 копейки, до 26,34 грн. Еще больше — 1,15 грн, нацвалюта смогла выиграть у евро.

Между тем как рассказали «Телеграфу» экономические эксперты, гривна находится сейчас в весьма неустойчивом положении и уже до конца года может девальвировать до 28-29 гривен за доллар. Причина тому – колебания цен на энергоносители, прежде всего на природный газ, что уже грозит украинцам ростом цен практически на все товары и услуги.

В Национальном банке Украины также признали, что инфляция в Украине ускорилась – на 1,2% по итогам сентября или до 11% в годовом измерении, и это параллельно с укреплением национальной валюты.

По мнению экономического эксперта Александра Охрименко, пока ситуация вокруг обменного курса гривны к доллару стабильна, но как долго это будет продолжаться, зависит от того, как будет проходить отопительный сезон в Украине.

Гривна может девальвировать до 29 гривен

«Если «Нафтогаз» выйдет на европейский рынок для покупки природного газа, с учетом высоких цен на него потребуется много дополнительной валюты. И ее покупка на валютном рынке может резко девальвировать национальную валюту. Если данный прогноз оправдается, до конца года гривна может девальвировать до уровня 28-29 гривен за 1 доллар, что, конечно же, ударит по украинцам и ценам на импортные товары», — считает Охрименко.

Согласен с влиянием высоких цен на газ, нефть и уголь на курс гривны, и экономический эксперт Даниил Монин, но все же считает, что даже в этом случае девальвация гривны может оказаться относительно небольшой.

Спасти гривну могут МВФ и локдаун

«Рост цен на газ и нефть – до 85 долларов за баррель, конечно, негативно повлияет на курс гривны, если НАК решит закупать дополнительные объемы газа на рынке. Но есть и ряд факторов, которые могут снизить последствия высоких цен на энергоносители. Прежде всего, это ожидание до конца года очередного транша от МВФ, ЕС и других международных организаций и выпуск еврооблигаций. Все это может дать бюджету до 2 миллиардов долларов, которые можно пустить на закупки энергоносителей, и тем самым избежать сильной девальвации национальной валюты», — говорит собеседник «Телеграфа».

Вторым важным фактором Монин считает текущий карантин. Возможный будущий локдаун несомненно заставят население экономить и приведет к замиранию деловой жизни. Это, опять-таки, повлияет на курс гривны, скорее всего в сторону ее укрепления.

Укрепление гривны находится и в интересах НБУ, так как позволяет сдерживать инфляцию.

«Есть еще и интерес экономики в девальвации гривны, поскольку вслед за ростом цен на энергоносители вырастут цены и на сырьевые товары которые экспортирует Украины. В таких условиях делать какие-то прогнозы очень тяжело», — подчеркивает эксперт.

В целом, как считает эксперт, все-таки маловероятно, что «Нафтогаз» будет закупать дорогой природный газ, о чем говорит и затягивание подачи тепла в ряде регионов.

«Я считаю, что курс национальной валюты в конце года будет лучше, чем в 2020-м — порядка 27,5 грн против 28,2 грн годом ранее», — констатирует Даниил Монин.

В ряде городов Украины уже начался отопительный сезон, в других ожидают установления холодной погоды для необходимой для запуска котельных.