Гривна укрепилась: какой курс валют в Украине после длинных выходных
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На фоне стабильности доллара слегка возрос евро
Почти всю предыдущую неделю гривна демонстрировала стабильность по отношению к самым популярным иностранным валютам. Однако с понедельника, 18 октября, немного подорожали евро и злотый.
Об этом сообщается в свежем прогнозе от Национального банка Украины, пишет "Телеграф".
Следует отметить, что на протяжении последних пяти дней доллар и евро необычно стабильны по отношению к гривне. С 13 октября 1 американский доллар стоит 26,34 гривны. При этом ранее он продемонстрировал легкое снижение цены — на две копейки за одни сутки.
В целом, курс валют на утро 18 октября в Украине выглядит так:
- 1 доллар США — 26,34 грн (стабильно с 13.10);
- 1 евро — 30,44 грн (плюс 2 копейки с прошлой среды);
- 1 злотый — 6,64 грн (плюс 1 копейка с 13.10);
- 10 рублей РФ — 3,66 грн (стабильно с прошлой недели).
Со стоимостью валют других стран вы можете ознакомиться в перечне от Нацбанка.
Разумеется, подобная "стойкость" может быть также связана с тем, что в Украине с четверга были объявлены затяжные выходные в связи с Днем защитников и защитниц.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько будет стоить поездка в оккупированный боевиками "ЛНР" Алчевск и как до города придется добираться.
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