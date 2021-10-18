Укр

Гривна укрепилась: какой курс валют в Украине после длинных выходных

Автор
Елена Вечканова
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За доллар вот уж пять дней подряд можно выручить 26,34 грн
За доллар вот уж пять дней подряд можно выручить 26,34 грн

На фоне стабильности доллара слегка возрос евро

Почти всю предыдущую неделю гривна демонстрировала стабильность по отношению к самым популярным иностранным валютам. Однако с понедельника, 18 октября, немного подорожали евро и злотый.

Об этом сообщается в свежем прогнозе от Национального банка Украины, пишет "Телеграф".

Следует отметить, что на протяжении последних пяти дней доллар и евро необычно стабильны по отношению к гривне. С 13 октября 1 американский доллар стоит 26,34 гривны. При этом ранее он продемонстрировал легкое снижение цены — на две копейки за одни сутки.

В целом, курс валют на утро 18 октября в Украине выглядит так:

  • 1 доллар США — 26,34 грн (стабильно с 13.10);
  • 1 евро — 30,44 грн (плюс 2 копейки с прошлой среды);
  • 1 злотый — 6,64 грн (плюс 1 копейка с 13.10);
  • 10 рублей РФ — 3,66 грн (стабильно с прошлой недели).

Со стоимостью валют других стран вы можете ознакомиться в перечне от Нацбанка.

Официальные данные Нацбанка
Официальные данные Нацбанка

Разумеется, подобная "стойкость" может быть также связана с тем, что в Украине с четверга были объявлены затяжные выходные в связи с Днем защитников и защитниц.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько будет стоить поездка в оккупированный боевиками "ЛНР" Алчевск и как до города придется добираться.

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#Курс валют
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